影／金門釣客要回家了！家屬備豬腳落淚「盼2個人一起回來」

金門2名釣客迷航漂流到中國大陸，迄今已被陸方留置逾4天，今天傳出陸方將先放回其中非軍人的吳姓釣客，金門縣籍立委陳玉珍下午也專程從台北趕回金門協處，她在探望胡姓與吳姓釣客的媽媽時表示，吳姓釣客應該最快今天到明天就會返家，至於另一位胡姓釣客還要走一些程序，所以還需要一點時間，但陸方會善待他，不管是衣服藥物都會協助，請家屬不要擔心。

陳玉珍今天搭乘2點多的班機飛抵金門，隨即驅車趕往位於金沙鎮東沙尾的2名釣客家中探望兩人的母親，吳姓釣客的母親表示，已經準備好豬腳麵線與淨爐，給歷劫歸來的兒子去霉運，吳母落淚表示，前幾天擔心兩人回不來，讓她們全家都提心吊膽、吃不下、睡不著，今天陳玉珍通知她兒子可以回家，讓她很開心，懸著多時的心，總算放下來。

但後來提到另一位胡姓釣客可能暫時回不來，吳母難過的說，他們兩家是鄰居也是好友，感情深厚，她從小看著胡長大，很擔心胡，她說，她的兒子40多歲，較年長比較沒關係，胡姓釣客只有20多歲還很年輕，想像少了他兒子作伴，胡會害怕，說到激動處，她忍不住啜泣落淚。「放他一人在那也擔心，希望兩人一起回來」。

胡母則說，兒子每天都有打電話回來報平安，有說大陸很照顧他們，雖然4天都在船上，但有給他們吃好、住好，但沒看到人，當媽媽的始終不放心；希望事情早日圓滿落幕，讓小孩子趕快回來，她也拜託陳玉珍可以協助到大陸去探視他，如果家屬也能一起過去探視，那是最好的。

陳玉珍特別感謝陸方對2名釣客的妥善處理，她說，兩人大陸分成兩個部分處理，其中民間人士吳姓釣客，大陸有說盡快讓他回來，現在已經在聯繫了，應該就是用民間的方式，將他接回，但因為今天天色已晚，還有一些細節作業還沒完成，不一定晚間能返家，也可能是明天。

陳玉珍也說，胡姓釣客因疑似現役軍人身份，可能陸方還要經過一些程序調查，所以還要一點時間，但是大陸方也說會善待，不管是衣服藥物都會協助，請家屬不要擔心。

陳玉珍強調，非常感謝大陸在這件事情上釋出善意，基於兩岸一家親，金廈海域這麼近，大家在海域上常常捕魚釣魚，事實上我們金門跟福建關係是很好的，基於人道主義，希望陸方那邊讓我們能過去探視胡男。