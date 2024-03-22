快訊

政院確定了！因應央行升息 7種貸款政府補貼

影／金門釣客要回家了！家屬備豬腳落淚「盼2個人一起回來」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門籍立委陳玉珍（左一）今天探視2名釣客的母親，兩位媽媽擔心的頻頻拭淚，陳玉珍也安慰家屬會幫忙他們平安返家。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍（左一）今天探視2名釣客的母親，兩位媽媽擔心的頻頻拭淚，陳玉珍也安慰家屬會幫忙他們平安返家。記者蔡家蓁／攝影

金門2名釣客迷航漂流到中國大陸，迄今已被陸方留置逾4天，今天傳出陸方將先放回其中非軍人的吳姓釣客，金門縣籍立委陳玉珍下午也專程從台北趕回金門協處，她在探望胡姓與吳姓釣客的媽媽時表示，吳姓釣客應該最快今天到明天就會返家，至於另一位胡姓釣客還要走一些程序，所以還需要一點時間，但陸方會善待他，不管是衣服藥物都會協助，請家屬不要擔心。

陳玉珍今天搭乘2點多的班機飛抵金門，隨即驅車趕往位於金沙鎮東沙尾的2名釣客家中探望兩人的母親，吳姓釣客的母親表示，已經準備好豬腳麵線與淨爐，給歷劫歸來的兒子去霉運，吳母落淚表示，前幾天擔心兩人回不來，讓她們全家都提心吊膽、吃不下、睡不著，今天陳玉珍通知她兒子可以回家，讓她很開心，懸著多時的心，總算放下來。

但後來提到另一位胡姓釣客可能暫時回不來，吳母難過的說，他們兩家是鄰居也是好友，感情深厚，她從小看著胡長大，很擔心胡，她說，她的兒子40多歲，較年長比較沒關係，胡姓釣客只有20多歲還很年輕，想像少了他兒子作伴，胡會害怕，說到激動處，她忍不住啜泣落淚。「放他一人在那也擔心，希望兩人一起回來」。

胡母則說，兒子每天都有打電話回來報平安，有說大陸很照顧他們，雖然4天都在船上，但有給他們吃好、住好，但沒看到人，當媽媽的始終不放心；希望事情早日圓滿落幕，讓小孩子趕快回來，她也拜託陳玉珍可以協助到大陸去探視他，如果家屬也能一起過去探視，那是最好的。

陳玉珍特別感謝陸方對2名釣客的妥善處理，她說，兩人大陸分成兩個部分處理，其中民間人士吳姓釣客，大陸有說盡快讓他回來，現在已經在聯繫了，應該就是用民間的方式，將他接回，但因為今天天色已晚，還有一些細節作業還沒完成，不一定晚間能返家，也可能是明天。

陳玉珍也說，胡姓釣客因疑似現役軍人身份，可能陸方還要經過一些程序調查，所以還要一點時間，但是大陸方也說會善待，不管是衣服藥物都會協助，請家屬不要擔心。

陳玉珍強調，非常感謝大陸在這件事情上釋出善意，基於兩岸一家親，金廈海域這麼近，大家在海域上常常捕魚釣魚，事實上我們金門跟福建關係是很好的，基於人道主義，希望陸方那邊讓我們能過去探視胡男。

金門縣政府表示，有關鄉親的接返作業將透過兩岸搜救平台的既有模式，據瞭解人員應會先送回吳姓釣客，縣府仍會繼續協調留置鄉親能盡速返家。

吳母在受訪時表示，兩家是鄰居感情深厚，她從小看著胡長大，放他一人在大陸也擔心，希望兩人一起回來。記者蔡家蓁／攝影
吳母在受訪時表示，兩家是鄰居感情深厚，她從小看著胡長大，放他一人在大陸也擔心，希望兩人一起回來。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍今天下午趕往位於金沙鎮東沙尾的2名釣客家中探望兩人的母親，安慰家屬兩人一定可以平安返家，請他們不要擔心。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍今天下午趕往位於金沙鎮東沙尾的2名釣客家中探望兩人的母親，安慰家屬兩人一定可以平安返家，請他們不要擔心。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍今天下午趕往2名釣客家中探望兩人的母親，家屬得知她忙到沒吃午餐，還特別煮水餃讓她裹腹，展現金門人熱情的一面。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍今天下午趕往2名釣客家中探望兩人的母親，家屬得知她忙到沒吃午餐，還特別煮水餃讓她裹腹，展現金門人熱情的一面。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍（右一）今天探視2名失蹤釣客的母親，並在他們面前聯繫大陸相關單位，讓她們安心。記者蔡家蓁／攝影
金門籍立委陳玉珍（右一）今天探視2名失蹤釣客的母親，並在他們面前聯繫大陸相關單位，讓她們安心。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳玉珍

延伸閱讀

陸方回應了！金門2釣客迷航遭留置「民間人士將先送回」

金門2釣客迷航 傳陸方將先放回一人、軍人仍滯留大陸

綠國會改革修法版本 柯建銘：絕對不違憲、月底前提出

金門2釣客被海警救起遲未歸 陳玉珍：不排除赴大陸協助處理

相關新聞

影／金門釣客將從大陸返家 家屬備豬腳盼兩人一起回來

金門2名釣客迷航漂流到中國大陸，迄今已被陸方留置逾4天，今天傳出陸方將先放回其中非軍人的吳姓釣客，金門縣籍立委陳玉珍下午...

快交接了！賴清德上緊發條 今啟動國防訪視、開始參與軍談

520政府交接前夕，黨政知情人士表示，為更通盤掌握當前國內外政、經、軍情勢，助益後續各項國政推展，總統當選人賴清德今天啟...

總統國情報告「即問即答」違憲嗎？綠：尊重立院共識

國民黨立委提案明定總統應每年定期向立法院進行國情報告，並採取即問即答。民進黨立法院黨團則認為這逾越憲法授權；國民黨今天質...

「台鐵漲價研議中」陳揆：高鐵、客運、捷運不變

國民黨立委徐巧芯今天在立法院院會質詢，台鐵、高鐵、捷運、客運等大眾運輸工具會不會漲價？行政院長陳建仁答詢，客運、高鐵不會...

陸方回應了！金門2釣客迷航遭留置「民間人士將先送回」

金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，被中國海警尋獲滯留多天。中國今天臨時通知將先送回民間人士身分的吳男，立委陳玉珍除感謝中方...

太陽花十年／帶「運動」傷害走下神壇 魏揚看淡從政路：妥協會抑鬱

若說學運中有誰與陳為廷、林飛帆齊名，非魏揚莫屬。當年不但身任黑島青總召，還被冠上「323攻占政院事件」首謀的名號，令他一度聲名大噪。然而，不同於「廷神」、「帆神」，魏揚被拱上神壇，卻若無其事，自己走了下來；與其做神，他寧可做一名凡人。 「這麼多年，網路上經常有人在為我抱不平，說人家都『林九萬』了，魏揚呢？」說完，魏揚自己都笑了出來。他的臉上看不出一絲遺憾，彷彿從沒有考慮過另外一種人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。