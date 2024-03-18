金門2釣客出海失聯被中國尋獲 海巡協調接返方式

海洋委員會海巡署表示，金門縣25歲胡姓、40歲吳姓釣客出海釣魚失聯，已被中國海警尋獲，目前正由相關單位協調兩名釣客接返方式中。

海巡署說，昨天晚間6時30分接獲報案，指兩名釣客上午11時30分駕駛動力浮具（波特船）自溪邊海水浴場出海，下午3時許失聯。

海巡署表示，經派人員搜尋，並透過管道聯繫中方協助搜救，今天凌晨5時5分許接獲家屬通知，指兩人油料耗盡，凌晨4時15分漂流到中國圍頭港外被中國海警尋獲。

海巡署說，後續透過兩岸聯合搜救管道，聯繫廈門海事搜救單位，得知兩名釣客平安，正由相關單位協調接返方式中。

相關人士表示，兩名釣客平時就有海釣習慣，昨天駕駛的船隻配備簡易，沒雷達定位系統，幸好被尋獲，但今天金門刮起強風，不適合漁船接駁，可能需噸數較大海巡艇協助。