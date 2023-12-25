澎湖縣長就職週年 陳光復：縣政施政有感

澎湖縣長陳光復率縣府團隊今天以「幸福澎湖、效率政府」舉辦就職週年記者會，他表示，就職以來天天與時間賽跑，打拚幸福澎湖，落實「福利最好、減債最佳」施政最有感。

陳光復報告今年施政績效，其中競選期間所提出的政見，己落實90％，剩下10％未來任內持續推動兌現。

陳光復指出，澎湖稅收不多，一年地方稅只有6億餘元，但投入在嬰幼兒、中小學、大專生與長者老人等托育、敬老禮金、假牙、教育、交通等等社會福利的補助，比稅收還多，讓全民有感，今年在22縣市有感施政大調查中，獲得幸福感金獎榮耀，「永續幸福城市大大調查」，從過去12名躍升至第4名，讓全民可以看出施政有感。

陳光復表示，施政最難得是馬公菜園廢棄蚵殼山，堆置長達40年，嚴重影響市容與環 ，上任後在4個月內解決長年惡臭，讓美麗海岸再現，至於紅羅垃圾掩埋場的垃圾問題，堆積1萬2000噸垃圾，明年可全數完成打包處理，透過機械處理成燃燒棒，再交由業者回收再處理，徹底解決垃圾問題。

陳光復表示，未來包括縣府聯合辦公大樓、馬公西嶼大橋興建、設置放射腫瘤中心、南海立體停車場、污水下水道工程、馬公第一漁港休閒專用區BOT案，都將持續的推動。