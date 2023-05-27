侯友宜南下立委輔選 侯明鋒力挺一路低調相陪

國民黨籍2024總統參選人侯友宜今天南下高雄為黨部立委輔選，侯二哥前高醫院長侯明鋒一路相伴，幾乎每場行程都提前到晚點走，由於，另2名總統參選人都有醫師背景，侯二哥低調地默默一旁支持，更顯兩人兄弟情深。

「曹桓榮跟我一樣，都是菜市場養大的孩子。」侯友宜提到，自己是豬肉攤之子出身基層，作為藍軍領頭羊，立委輔選第一站，他來到韓家軍子弟兵曹桓榮的造勢現場站台，雖韓侯會破局，但侯友宜明顯在向韓粉們示好。

但在侯友宜還未來到曹桓榮造勢現場，台下卻有個和他身形模樣相似的人影，仔細一看，正是侯友宜的二哥侯明鋒，尤其，侯友宜今天滿檔的行程，處處都能見到侯二哥趨前顧後的身影，從上午國民黨高市黨部、永安養殖區，到下午場大岡山立委參選人曹桓榮服務處成立造勢大會。