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侯友宜南下立委輔選 侯明鋒力挺一路低調相陪

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
國民黨籍總統參選人侯友宜，今天南下行程，他的二哥侯明鋒（左一）都在後方默默趨前顧後陪伴。記者劉學聖／攝影
國民黨籍總統參選人侯友宜，今天南下行程，他的二哥侯明鋒（左一）都在後方默默趨前顧後陪伴。記者劉學聖／攝影

國民黨籍2024總統參選人侯友宜今天南下高雄為黨部立委輔選，侯二哥前高醫院長侯明鋒一路相伴，幾乎每場行程都提前到晚點走，由於，另2名總統參選人都有醫師背景，侯二哥低調地默默一旁支持，更顯兩人兄弟情深。

「曹桓榮跟我一樣，都是菜市場養大的孩子。」侯友宜提到，自己是豬肉攤之子出身基層，作為藍軍領頭羊，立委輔選第一站，他來到韓家軍子弟兵曹桓榮的造勢現場站台，雖韓侯會破局，但侯友宜明顯在向韓粉們示好。

但在侯友宜還未來到曹桓榮造勢現場，台下卻有個和他身形模樣相似的人影，仔細一看，正是侯友宜的二哥侯明鋒，尤其，侯友宜今天滿檔的行程，處處都能見到侯二哥趨前顧後的身影，從上午國民黨高市黨部、永安養殖區，到下午場大岡山立委參選人曹桓榮服務處成立造勢大會。

侯友宜說，去年選舉期間到高雄發現，高雄人用滿滿的熱情力挺柯志恩，高雄人重情重義，人家給我們什麼，我們就還人家什麼，絕對不欠人家人情，侯友宜表示，他也是南部小孩，他的哥哥也在高雄服務，抱著為地方犧牲奉獻精神來向大家請益、爭取大家支持。

國民黨籍總統參選人侯友宜，今天南下行程，他的二哥侯明鋒（左一）都在後方默默趨前顧後陪伴。記者劉學聖／攝影
國民黨籍總統參選人侯友宜，今天南下行程，他的二哥侯明鋒（左一）都在後方默默趨前顧後陪伴。記者劉學聖／攝影
國民黨籍總統參選人侯友宜（中）為立委參選人曹桓榮（左）輔選。記者古和純／攝影
國民黨籍總統參選人侯友宜（中）為立委參選人曹桓榮（左）輔選。記者古和純／攝影
國民黨籍總統參選人侯友宜（左二）為立委參選人曹桓榮（左三）輔選。記者古和純／攝影
國民黨籍總統參選人侯友宜（左二）為立委參選人曹桓榮（左三）輔選。記者古和純／攝影

侯友宜 國民黨 侯明鋒

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