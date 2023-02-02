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墾丁這2家小七竟是農舍 時力陳椒華揭發下場慘了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家公園區內的恆春後壁湖和白砂灣2家小七門市，墾管處現勘認定農舍非農用，昨依建築法分別開罰6萬元並限期改善。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園區內的恆春後壁湖和白砂灣2家小七門市，墾管處現勘認定農舍非農用，昨依建築法分別開罰6萬元並限期改善。記者潘欣中／攝影

時代力量立委陳椒華去年4月召開記者會，揭露7-11墾丁國家公園區內的恆春鎮郊2家門市，都是合法農舍違法經營超商墾管處12月現勘認定非農用，昨依建築法分別開罰6萬元。陳椒華憂心業者只要繳罰鍰就可「6萬元護一生」，官方人性化行政程序，恐一拖再拖，敢對賭執法力；墾管處強調，令30天內繳納罰鍰並恢復原狀，若未改善將再罰10萬，第3次將罰30萬，再不改善即斷水斷電，以收遏阻之效。

陳椒華去年召開記者會後，墾管處先處理農舍擅自增建的違建部分，去年12月現勘查報是農地上建築物未依核准使用類組（H-2農舍）使用，違規作超商營業，有「 未經核准變更使用類組而擅自使用」情事，限所有權人於1月6日前回復原使用用途， 1月3日派員現場複查，發現仍未改善，未經核准變更使用類組而擅自使用部份，依建築法處6萬元罰鍰並限期改善；縣府也確認不符農用，已發函要求農舍所有人限期改善，未改善將取消農民資格。

陳椒華說，墾管處的公文只要求繳交罰鍰，未明確要求恢復原使用的期限，她擔心違法業者只要繳罰鍰就可「6萬元護一生」，詢問墾管處是否有改善期限，一開始得到的回覆竟是要給業者半年改善時間，她無法接受，畢竟2家農地超商早在去年4月就開記者會揭露，墾管處早就知道，拖9個月才開罰已是行政效率不彰，竟要再給半年改善。

她說，後來向墾管處索取處分書，發現其實有明確敘明「收到處分書次日起30天內繳納罰鍰，屆期仍未改善，而繼續使用者，將再連續處罰，並限期停止使用」，處長林文和也來電表示，屆期若不改善，第2次將罰10萬，第3次將罰30萬，若仍不改善，將斷水斷電。

她說，也就是說，業者還能一拖再拖，3個月後才會面臨斷水斷電處分，行政單位如此人性化行政程序，難怪違法工廠、砂石場、農地超商遲遲不改，敢對賭執法力，因執法單位通常只罰一次，常怠惰未罰第二次，更遑論到斷水斷電程度，以致違法者都不怕，畢竟6萬元的罰緩可能只是一天的盈餘，罰款遠小於違法營業的不法利得。也呼籲地主、門市經營者和統一超商，儘速尋覓新址搬遷，勿於農舍違法經營超商謀取不法利得。

墾丁國家公園區內的恆春後壁湖和白砂灣2家小七門市，墾管處查出都是合法農舍違法經營超商，昨依建築法分別開罰6萬元並限期改善。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園區內的恆春後壁湖和白砂灣2家小七門市，墾管處查出都是合法農舍違法經營超商，昨依建築法分別開罰6萬元並限期改善。記者潘欣中／攝影

墾管處 超商 農舍

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