高雄仁武西營區有5處花海1祕境 走春新據點

高雄賞花走春除遠赴旗山、美濃地區，今年到仁武西營區，也能盡賞繽紛花海，鄰近中山大學仁武校區的西營區占地40公頃，趕在農曆春節前闢成5處花海、1處秘境，民眾可前往遊賞。

高雄市工務團隊去年8月底即完成仁武西營區景觀規畫，建置休憩步道系統、增設休閒座椅及照明燈具，近半年來成為仁武地區最大休憩場域。迎接兔年新春，工務局養工處近日更植上各式草花，讓返鄉、旅遊的民眾，能享受浪漫繽紛的花卉饗宴。

工務局長楊欽富說，仁武產業園區吸引許多高科技產業進駐，人口快速成長，加快基礎建設腳步，提升在地居民生活品質，是市府重要目標。

西營區與中大山學仁武校區毗鄰，目前種了熱情奔放的向日葵、喜氣洋洋的聖誕紅、五彩波斯菊及百日草，營造5處花海，養工處表示，園區內還隱藏一處「秘境」，既有牆面彩繪上福兔迎祥的圖案，搭配鼠尾草、一串紅、矮牽牛、波斯菊、聖誕紅、向日葵等花草，宛如一處「幸福兔窩」，市民可以前來走春打卡。