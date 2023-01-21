高雄仁武西營區有5處花海1祕境 走春新據點

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄仁武西營區利用一片既有牆面，彩繪上福兔迎祥圖案，周邊再植上各式花草，成為園區「祕境」。記者王昭月／攝影
高雄仁武西營區利用一片既有牆面，彩繪上福兔迎祥圖案，周邊再植上各式花草，成為園區「祕境」。記者王昭月／攝影

高雄賞花走春除遠赴旗山、美濃地區，今年到仁武西營區，也能盡賞繽紛花海，鄰近中山大學仁武校區的西營區占地40公頃，趕在農曆春節前闢成5處花海、1處秘境，民眾可前往遊賞。

高雄市工務團隊去年8月底即完成仁武西營區景觀規畫，建置休憩步道系統、增設休閒座椅及照明燈具，近半年來成為仁武地區最大休憩場域。迎接兔年新春，工務局養工處近日更植上各式草花，讓返鄉、旅遊的民眾，能享受浪漫繽紛的花卉饗宴。

工務局長楊欽富說，仁武產業園區吸引許多高科技產業進駐，人口快速成長，加快基礎建設腳步，提升在地居民生活品質，是市府重要目標。

西營區與中大山學仁武校區毗鄰，目前種了熱情奔放的向日葵、喜氣洋洋的聖誕紅、五彩波斯菊及百日草，營造5處花海，養工處表示，園區內還隱藏一處「秘境」，既有牆面彩繪上福兔迎祥的圖案，搭配鼠尾草、一串紅、矮牽牛、波斯菊、聖誕紅、向日葵等花草，宛如一處「幸福兔窩」，市民可以前來走春打卡。

高雄仁武西營區利用一片既有牆面，彩繪上福兔迎祥圖案，周邊再植上各式花草，成為園區「祕境」。記者王昭月／攝影
高雄仁武西營區利用一片既有牆面，彩繪上福兔迎祥圖案，周邊再植上各式花草，成為園區「祕境」。記者王昭月／攝影

兔年 中山大學 賞花 春節

延伸閱讀

高雄走春別錯過！不只有平地波斯菊 高山梅花、櫻花也綻放

旗山首座特色遊戲場今啟用 串連老街、糖廠一日旅遊圈

陸航特飛訓中心上士 疑想不開在營區輕生

三層崎花海今天開幕 蔣萬安讚不輸日本富良野

相關新聞

除夕可以這樣過… 到暖洋洋墾丁圍爐、與海生館魚兒守歲

隨著觀念改變，愈來愈多年輕世代拋開傳統禮俗包袱，除夕夜選在外地吃圍爐餐、守歲兼旅遊度假；不少家庭就選擇到冬季氣候相對溫暖...

「光舞蓮潭」測試畫面絕美 為高雄燈節開了好起頭

高雄燈會首度移師蓮池潭，高市觀光局在小年夜測試「光舞蓮潭」水上燈光，光雕雷射串連龍虎塔、春秋閣五里亭及玄天上帝神像，展現...

周春米發千字文向蘇揆感性致謝 網歪樓：還好頭髮沒有忙到掉光

行政院長蘇貞昌「請辭待命」，曾任民進黨2屆不分區立委的屏東縣長周春米，在臉書po出3年多前帶著屏東的建設菜單向蘇揆請益的...

【重磅快評】陳其邁讚高雄青年失業率最低 卻被高鐵洩底

今天是除夕，前兩天開始，高鐵南下列車就已一票難求。就在幾天前，高雄市長陳其邁喜不自勝地宣布，根據主計總處的最新統計，高雄...

高雄仁武西營區有5處花海1祕境 走春新據點

高雄賞花走春除遠赴旗山、美濃地區，今年到仁武西營區，也能盡賞繽紛花海，鄰近中山大學仁武校區的西營區占地40公頃，趕在農曆...

明星動物私生活 大象阿里重感情、紅毛猩猩擦玻璃

高雄壽山動物園有許多明星動物，私下有不少不為人知的小故事，如非洲象「阿里」其實是女生，只是小時候被誤認性別而取錯名；紅毛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。