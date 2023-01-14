影／屏東熱帶農業博覽會開幕 全台最大立體彩繪稻田開箱

邁入第8年、年年吸引百萬遊客的屏東熱帶博覽會，今天在縣長周春米開箱全台最大「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田後，為為期45天的熱博揭開序幕；為迎接2023兔年到來，屏東熱博會今年用多元農作營造「卡娜赫拉的小動物」樂園，設計13大主題單元，包含彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等，周春米邀民眾來屏東走春，開心迎兔年。

占地比足球場還大的「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田今天正式登場，大小朋友最愛的P助及兔兔將在彩稻中精彩呈現，展示屏東農業軟實力，遊客可在農業物產館2樓及3樓長廊觀賞彩稻田，館內1樓有販售各式在地農特產品，2樓還有熱帶觀賞魚展示及食農物產特展。

縣府農業處長鄭永裕說，動態活動包含早晨瑜珈、超人氣COSPLAY比賽、街舞比賽、農好彩稻餐桌、採果樂等，靜態活動包括農林漁牧展示區與觀光市集，有石斑魚、檸檬、鳳梨、蜜棗、蓮霧、芒果等當季農漁品，現場可看到高達5公尺的兔兔氣偶和屏東熱博限定圖像印章，集章後換卡娜赫拉的小動物貼紙，好拍好吃又好玩的春節行腳，不能錯過。

屏東熱博開幕前2天入園遊客，裝扮粉紅色服飾或配件，可獲得「卡娜赫拉的小動物」束口後背包作為紀念，數量有限送完為止，上午排隊領取紀念品的隊伍綿延數百公尺，今天屏東氣溫攝氏29度， 遊客直呼「熱到爆！」，也是名副其實的熱博；縣府說，更多好康活動以及交通配套措施，可上「WWW.屏東熱帶農業博覽會.COM」或「屏東農好」粉絲專頁查詢。

今天開幕同時進行「1屏東縣優質蓮霧蜜棗評鑑」頒獎，會場發送冠軍果品並讓現場遊客品嚐，周春米表示，屏北地區氣候與土質非常適合蜜棗栽種，蜜棗品質優良，皮薄肉脆，多汁，甜度高，屏南的蓮霧，因有好濕潤肥沃的土壤加上冬季少雨，日照充足，既甜又脆，是屏東縣重點水果作物，透過評鑑，可強果品品質及包裝管理的觀念，行銷。 邁入第8年、年年吸引百萬遊客的屏東熱帶博覽會今天開幕， 數千遊客造訪。記者潘欣中／攝影 邁入第8年、年年吸引百萬遊客的屏東熱帶博覽會今天開幕， 數千遊客造訪。記者潘欣中／攝影 邁入第8年、年年吸引百萬遊客的屏東熱帶博覽會今天開幕， 數千遊客造訪。記者潘欣中／攝影 邁入第8年、年年吸引百萬遊客的屏東熱帶博覽會今天開幕， 數千遊客造訪。記者潘欣中／攝影 邁入第8年、年年吸引百萬遊客的屏東熱帶博覽會今天開幕， 數千遊客造訪。記者潘欣中／攝影 屏東熱帶博覽會今天在縣長周春米開箱全台最大「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田後，為為期45天的熱博揭開序幕。記者潘欣中／攝影

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