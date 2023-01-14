影／屏東熱帶農業博覽會開幕 全台最大立體彩繪稻田開箱
邁入第8年、年年吸引百萬遊客的屏東熱帶博覽會，今天在縣長周春米開箱全台最大「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田後，為為期45天的熱博揭開序幕；為迎接2023兔年到來，屏東熱博會今年用多元農作營造「卡娜赫拉的小動物」樂園，設計13大主題單元，包含彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等，周春米邀民眾來屏東走春，開心迎兔年。
占地比足球場還大的「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田今天正式登場，大小朋友最愛的P助及兔兔將在彩稻中精彩呈現，展示屏東農業軟實力，遊客可在農業物產館2樓及3樓長廊觀賞彩稻田，館內1樓有販售各式在地農特產品，2樓還有熱帶觀賞魚展示及食農物產特展。
縣府農業處長鄭永裕說，動態活動包含早晨瑜珈、超人氣COSPLAY比賽、街舞比賽、農好彩稻餐桌、採果樂等，靜態活動包括農林漁牧展示區與觀光市集，有石斑魚、檸檬、鳳梨、蜜棗、蓮霧、芒果等當季農漁品，現場可看到高達5公尺的兔兔氣偶和屏東熱博限定圖像印章，集章後換卡娜赫拉的小動物貼紙，好拍好吃又好玩的春節行腳，不能錯過。
屏東熱博開幕前2天入園遊客，裝扮粉紅色服飾或配件，可獲得「卡娜赫拉的小動物」束口後背包作為紀念，數量有限送完為止，上午排隊領取紀念品的隊伍綿延數百公尺，今天屏東氣溫攝氏29度， 遊客直呼「熱到爆！」，也是名副其實的熱博；縣府說，更多好康活動以及交通配套措施，可上「WWW.屏東熱帶農業博覽會.COM」或「屏東農好」粉絲專頁查詢。
今天開幕同時進行「1屏東縣優質蓮霧蜜棗評鑑」頒獎，會場發送冠軍果品並讓現場遊客品嚐，周春米表示，屏北地區氣候與土質非常適合蜜棗栽種，蜜棗品質優良，皮薄肉脆，多汁，甜度高，屏南的蓮霧，因有好濕潤肥沃的土壤加上冬季少雨，日照充足，既甜又脆，是屏東縣重點水果作物，透過評鑑，可強果品品質及包裝管理的觀念，行銷。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言