高雄岡山燈藝節邁入12年 6米超萌巨兔燈飾搶先亮相
高雄岡山燈藝節今年邁入第12年，為迎兔年到來，以新年「兔飛猛進」為概念，本次以2023年立體數字燈飾，搭配6.45公尺的巨型萌兔燈飾，較往年更盛大且吸睛。這次策展團隊邀集在地藝術家、鈎織藝術家、新銳設計師等創作者一同投入，區長也將與網紅主持人合拍短片為地方及活動宣傳。
岡山區公所指出，這次岡山燈藝節在公園內畫分入口意象、草坪、山丘、步道及水景燈區，擺放多件大小型燈藝作品，各燈區各具巧思，相關燈飾裝置已布置完成，其中入口意象於去年12月30日搶先揭曉，其餘燈區將在1月20日起正式登場。
這次岡山燈藝節在公園內畫分入口意象、草坪、山丘、步道及水景燈區；主入口意象，搭配2023年立體數字燈飾，並打造6.45公尺的巨型萌兔作為新年「兔飛猛進」的概念。
巨兔後方則另運用85片木棧板，做成大型童趣棋盤造景；草坪燈區則以岡山特色物產「蜂蜜」主題來發想，並以竹管等竹製材料製成蜂巢燈藝作品；水景燈區則用250支大小不一蝴蝶造型的鐵件插枝，打造夜晚會發光的類蝴蝶谷。
區公所為宣傳燈藝節活動，區長將與網紅主持人合作，把岡山燈會一日遊懶人包及區長美食口袋名單拍成Vlog短影片，也向更多民眾分享，在地怎麼走、怎麼吃、怎麼玩最道地。
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