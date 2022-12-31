快訊

本要寄到美國 墨西哥機場X光機驚見包裹藏「4顆人類頭蓋骨」

頑強的真理衛道者：前天主教宗本篤十六世病逝

今晚你選哪縣市？免費演唱會壓軸超大咖 6縣市跨年晚會卡司盤點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄史上雙跨年 「亞灣未來市」先發、「高流幸福式」接力

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
亞灣未來市跨年演唱會今晚7點登場，藝人下午賣力彩排，準備帶給高雄市民不一樣的精采。圖／高市府提供
亞灣未來市跨年演唱會今晚7點登場，藝人下午賣力彩排，準備帶給高雄市民不一樣的精采。圖／高市府提供

今天是2022最末一天，高雄破天荒舉辦雙主場、雙舞台，從2022「亞灣未來市」到2023元旦的「高流幸福式」演唱會，連續24小時的雙跨年活動，讓高雄市民從今年high到明年，話題十足。

高雄雙跨年活動今晚7點由「亞灣未來市」演唱會在夢時代打頭陣，以260度雙面舞台視野，搭配6座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，帶來震撼視聽享受，另加碼180秒「亞灣跨年花火」。

晚會找來浩角翔起搭配女神白家綺，表演藝人更邀到金曲歌后艾怡良、新生代饒舌歌手高爾宣、R&B女神吳卓源、Kimberley陳芳語，及告五人、八三夭、原子少年－金星、Ozone等歌手。

明晚在高雄流行音樂中心海風廣場接棒登場的「高流幸福式」，則從晚間8點到12點，由主持過三金典禮的黃子佼擔綱。歌手陣容比起「亞灣未來市」更是不遑多讓，包括蘇慧倫、羅時豐、「創作才子」韋禮安、「迷幻歌王」林宥嘉、「破億神曲製造機」蕭秉治、「空靈系歌手」白安、「靈魂歌手」9m88、「嘻哈鬼才」熊仔、「搖滾樂團」TRASH、「Rocker代表」林宗興等。

明晚在高雄港第一港口3號到10號碼頭外，也將施放223秒大港花火，與高雄市民一起迎接璀燦新年。高雄市長陳其邁霸氣地表示，「跨年不來高雄，你要去哪裡?」。

亞灣未來市跨年演唱會今晚7點登場，各表演藝人下午賣力彩排，準備帶給高雄市民不一樣的精采。圖／高市府提供
亞灣未來市跨年演唱會今晚7點登場，各表演藝人下午賣力彩排，準備帶給高雄市民不一樣的精采。圖／高市府提供

跨年 演唱會 陳其邁 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

高雄亞灣未來市跨年晚會祭雙舞台 搖滾區傍晚被占滿

高雄交通順暢 下午4點過後夢時代將湧跨年人潮

影／高雄元旦煙火夜間測試 短暫60秒讓人驚呼連連

高爾宣玩創意改造牛仔外套 天使刺繡上身「警惕自己莫忘初衷」

相關新聞

天公不作美…墾丁2022夕陽送不成 明晨龍磐迎曙光恐也盼不到

屏東墾丁旅宿業元旦連假前兩天多滿房，不少遊客衝著「到關山送夕陽、飯店跨年，再到龍磐迎曙光」遊程前往，但天公不作美，墾丁地...

泰國觀光復甦快 柯志恩惋惜高雄條件好但欠缺有效規畫

參選高雄市長落敗的國民黨智庫執行長柯志恩出遊泰國，對於泰國從疫情後觀光跌落谷底，才花3年時間就復甦迅速感到欽佩，另方面也...

高雄史上雙跨年 「亞灣未來市」先發、「高流幸福式」接力

今天是2022最末一天，高雄破天荒舉辦雙主場、雙舞台，從2022「亞灣未來市」到2023元旦的「高流幸福式」演唱會，連續...

高雄亞灣未來市跨年晚會祭雙舞台 搖滾區傍晚被占滿

送走2022最後一天，高雄市重回夢時代舉辦「亞灣未來市演唱會」與市民一起跨年，今年推出「雙面舞台」，卡司也超強，不少民眾...

南橫埡口驚現夢幻雲海 民眾爭相打卡連假湧車潮

跨年連假，高雄住宿近乎滿房，連接高雄及台東，今年5月甫通車的南橫公路，今天一早就傳車潮湧進，臨隧道口、管制口都有堵車情形...

元旦16項新制上路 高雄犬貓絕育補助最高1500元

新年度即將來臨，元旦會有16項新制上路。高雄市府表示，為減緩疫情衝擊，高市府加碼補貼勞工防疫紓困貸款利息及減免庇護工場承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。