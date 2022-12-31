高雄史上雙跨年 「亞灣未來市」先發、「高流幸福式」接力

今天是2022最末一天，高雄破天荒舉辦雙主場、雙舞台，從2022「亞灣未來市」到2023元旦的「高流幸福式」演唱會，連續24小時的雙跨年活動，讓高雄市民從今年high到明年，話題十足。

高雄雙跨年活動今晚7點由「亞灣未來市」演唱會在夢時代打頭陣，以260度雙面舞台視野，搭配6座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，帶來震撼視聽享受，另加碼180秒「亞灣跨年花火」。

晚會找來浩角翔起搭配女神白家綺，表演藝人更邀到金曲歌后艾怡良、新生代饒舌歌手高爾宣、R&B女神吳卓源、Kimberley陳芳語，及告五人、八三夭、原子少年－金星、Ozone等歌手。

明晚在高雄流行音樂中心海風廣場接棒登場的「高流幸福式」，則從晚間8點到12點，由主持過三金典禮的黃子佼擔綱。歌手陣容比起「亞灣未來市」更是不遑多讓，包括蘇慧倫、羅時豐、「創作才子」韋禮安、「迷幻歌王」林宥嘉、「破億神曲製造機」蕭秉治、「空靈系歌手」白安、「靈魂歌手」9m88、「嘻哈鬼才」熊仔、「搖滾樂團」TRASH、「Rocker代表」林宗興等。