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高雄輕軌「龍貓隧道」段今通車 12月18前C21A-C24站免費搭

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌C20至C24站今下午將通車試營運，近日已有不少民眾慕名前往拍照打卡。記者林巧璉／攝影
高雄輕軌C20至C24站今下午將通車試營運，近日已有不少民眾慕名前往拍照打卡。記者林巧璉／攝影

高雄輕軌C20至C24站今下午將通車試營運，近日已有不少民眾慕名前往拍照打卡，通車後至12月18日可免費搭乘。捷運警察今點名2處將是未來取締重點，包括C22聯合醫院站，部分民眾趕時間直接跨越軌道進到醫院；「龍貓隧道」路段為拍得美照闖入軌道，違者最高可罰7500元。

C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間，因保留百棵小葉攬仁，輕軌列車通行在綠色隧道間相當迷人。近日已有不少照片、影片曝光，高雄捷運公司更設有如龍貓站牌的「蜜柑號美術館站」站牌供民眾拍照打卡。

市府也推出新通車路段免費搭乘活動，從今天下午5點起至12月18日，在C21A內惟藝術中心站至C24愛河之心站間上車搭乘免費（感應電子票證不扣款）。通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段（平日6:30-8:30、16:30-18:30、假日13:00-18:00），班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距。

捷運局表示，C24愛河之心站以客家剪紙、搭配藍色客家花布作為車站特色，運用高雄美濃客家人謀生的菸葉與豬隻等素材，融入都市景觀創造人文、藝術、樂活的城市概念。步行約1分鐘就可轉乘捷運紅線凹子底站。

捷運警察隊已針對新通車路段區間加強巡邏，在聯合醫院和網紅拍照路段增加勤務，除了對任意闖入軌道區、植草區行為加強宣導，今天通車營運之後，將針對民眾任意闖入的違規行為開罰。

捷運警察今點名C22聯合醫院站和「龍貓隧道」熱門拍照地點兩處是巡邏熱點。圖／警方提供
捷運警察今點名C22聯合醫院站和「龍貓隧道」熱門拍照地點兩處是巡邏熱點。圖／警方提供
捷運警察今點名C22聯合醫院站和「龍貓隧道」熱門拍照地點兩處是巡邏熱點。圖／警方提供
捷運警察今點名C22聯合醫院站和「龍貓隧道」熱門拍照地點兩處是巡邏熱點。圖／警方提供
捷運警察今點名C22聯合醫院站和「龍貓隧道」熱門拍照地點兩處是巡邏熱點。圖／警方提供
捷運警察今點名C22聯合醫院站和「龍貓隧道」熱門拍照地點兩處是巡邏熱點。圖／警方提供

捷運 高雄輕軌 警察

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