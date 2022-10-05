聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌「龍貓隧道」段今通車 12月18前C21A-C24站免費搭
高雄輕軌C20至C24站今下午將通車試營運，近日已有不少民眾慕名前往拍照打卡，通車後至12月18日可免費搭乘。捷運警察今點名2處將是未來取締重點，包括C22聯合醫院站，部分民眾趕時間直接跨越軌道進到醫院；「龍貓隧道」路段為拍得美照闖入軌道，違者最高可罰7500元。
C21A內惟藝術中心站至C21美術館站間，因保留百棵小葉攬仁，輕軌列車通行在綠色隧道間相當迷人。近日已有不少照片、影片曝光，高雄捷運公司更設有如龍貓站牌的「蜜柑號美術館站」站牌供民眾拍照打卡。
市府也推出新通車路段免費搭乘活動，從今天下午5點起至12月18日，在C21A內惟藝術中心站至C24愛河之心站間上車搭乘免費（感應電子票證不扣款）。通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段（平日6:30-8:30、16:30-18:30、假日13:00-18:00），班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距。
捷運局表示，C24愛河之心站以客家剪紙、搭配藍色客家花布作為車站特色，運用高雄美濃客家人謀生的菸葉與豬隻等素材，融入都市景觀創造人文、藝術、樂活的城市概念。步行約1分鐘就可轉乘捷運紅線凹子底站。
捷運警察隊已針對新通車路段區間加強巡邏，在聯合醫院和網紅拍照路段增加勤務，除了對任意闖入軌道區、植草區行為加強宣導，今天通車營運之後，將針對民眾任意闖入的違規行為開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言