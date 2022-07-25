屏縣內埔特色遊戲場動工 打造客家尖炮城雙大型遊具

屏東縣府推動一鄉鎮一遊戲場，今天在內埔鄉六堆紀念公園舉行共融遊戲場動土典禮，縣長潘孟安說，一鄉鎮一特色遊戲場，目前共有17案執行中，期盼滿足孩童成長過程必要探索與發展需求。東港特色遊憩場26日舉行啟用典禮。

今天在屏東縣內埔鄉舉行內埔特色遊戲場動工，縣府工務處長楊慶哲說，內埔遊戲場位在六堆紀念公園內，經費3916萬元，打造客家尖炮城雙大型遊具，面積6400平方公尺，有別於單一大型遊具，內埔遊戲場透過兒童表意權，設計雙大型遊具，有客家尖炮城意象的城牆，以及高達9米的高塔滑梯雙大型遊具。

還有沙坑及鞦韆，從爬、滑、鑽、跑、盪，都能讓孩子們好好玩樂，也設有體健設施區，老中青幼都能共融同樂，「更會強化植栽與遮蔭設施」，玩起來更舒適，工程預計今年底完工。