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這麼幸運！台灣原住民族文化園區門票150元 他終生免費

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
詹居萬已造訪園區184次，簡直把園區當自家後花園，幸運獲得終生免費入園資格。圖／台灣原住民族文化園區提供
詹居萬已造訪園區184次，簡直把園區當自家後花園，幸運獲得終生免費入園資格。圖／台灣原住民族文化園區提供

台灣原住民族文化園區開園35年，暑假期間舉辦系列周年慶活動，除了7月31日前可免費入園，第1165萬3500位入園民眾也在今天出現。家住高雄大社的詹居萬，已造訪園區184次，簡直把園區當自家花園，因是第1165萬3500位入園者，幸運獲得終生免費入園資格。

台灣原住民族文化園區位於屏東瑪家隘寮溪旁，園區占地42公頃，海拔高度約145至220公尺間，不僅自然景觀宜人，園區常年舉辦原住民族文化體驗活動，更獲好評。

原住民族文化發展中心主任曾智勇表示，今年因逢開園35年，特別舉辦系列周年慶活動。今早獲得終生免費入園資格的詹居萬，聽到以後來園區都不用買票，情緒激動高聲喊Ya，直說：「太開心了，這個（禮物）我喜歡。」他4年入園184次，稱讚園區是一個可以穿透內心，十足療癒的地方。未來4年他若再入園100次，以成人入園150元計算，至少可省下1萬5千元。

除了終生免費入園的幸運者，園區從7月16日起至7月31日，半個月都可免門票入園。上周六、日第一個免費入園假日，全天入園人數逾7千人，與以往周末假日平均500人入園相比，爆增10餘倍，明天是免費入園第二周，因疫情趨緩，預期又將有一波入園人潮。

台灣原住民族文化園區開園35年，暑假期間舉辦系列周年慶活動，7月31日前可免費入園。圖／台灣原住民族文化園區提供
台灣原住民族文化園區開園35年，暑假期間舉辦系列周年慶活動，7月31日前可免費入園。圖／台灣原住民族文化園區提供

原住民 周年慶 屏東

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