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再獲國際肯定「會呼吸的排灣石板屋」 獲法國NDA銅獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。圖／屏東縣府提供

屏東縣府和樹德科技大學輔導，三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，繼榮獲2022巴黎設計獎銀獎後，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。

屏縣府城鄉發展處指出，縣府秉持越在地、越國際理念打造屏東品牌，這座石板屋不僅讓外界看見部落原始生活方式和文化意義，更讓屏東再度躍上國際。

縣長潘孟安說，縣府從2015年由城鄉發展處培訓社區規畫師，根據不同區域地方特色，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，積極開發地方特色資源，屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會，透過保留傳統文化特色留下歷史紋理，再奪國際大獎讓世界屏東設計力。

城鄉發展處表示，縣府每年爭取營建署補助執行社區規畫師輔導培訓計畫，今年挑選巴格達外的石板屋參與法國NDA設計獎競賽，讓排灣族石板屋閃耀世界舞台，傳承並保留三地門排灣族原住民的部落文化別具意義，協會打造賦予這間會呼吸的排灣族石板屋全新樣貌，讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓年輕一輩，感受部落原始生活方式和文化意義。

  法國NOVUM DESIGN AWARD所舉辦國際設計比賽，世界範圍徵集具領先設計理念與卓越質量作品。徵件項目分為10個不同類別的設計領域，包含建築設計、室內設計、城市規畫與景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術和平面設計、包裝設計、珠寶設計、時裝和紡織品設計、攝影和影像處理設計等類別，依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格的評分標準進行裁定，為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。

屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。圖／屏東縣府提供
屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。圖／屏東縣府提供

屏東縣 巴格達

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