再獲國際肯定「會呼吸的排灣石板屋」 獲法國NDA銅獎

屏東縣府和樹德科技大學輔導，三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造「會呼吸的排灣族石板屋」，繼榮獲2022巴黎設計獎銀獎後，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類銅獎殊榮。

屏縣府城鄉發展處指出，縣府秉持越在地、越國際理念打造屏東品牌，這座石板屋不僅讓外界看見部落原始生活方式和文化意義，更讓屏東再度躍上國際。

縣長潘孟安說，縣府從2015年由城鄉發展處培訓社區規畫師，根據不同區域地方特色，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，積極開發地方特色資源，屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會，透過保留傳統文化特色留下歷史紋理，再奪國際大獎讓世界屏東設計力。

城鄉發展處表示，縣府每年爭取營建署補助執行社區規畫師輔導培訓計畫，今年挑選巴格達外的石板屋參與法國NDA設計獎競賽，讓排灣族石板屋閃耀世界舞台，傳承並保留三地門排灣族原住民的部落文化別具意義，協會打造賦予這間會呼吸的排灣族石板屋全新樣貌，讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓年輕一輩，感受部落原始生活方式和文化意義。