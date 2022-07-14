屏東楓港假日北返大塞怪它？公路局：超大車流量是主因

台1線屏東楓港北上路段10日大塞車，從白天堵到晚上狂塞7小時，民怨沸騰，有網友指是「屏鵝公路種樹百里提升計畫」施工造成；公路總局第3區養護工程處說，當天下午3時起每小時北返車流逾2000餘輛次，超大車流是塞車主因，該段雖僅北上453公里處施工300公尺長有電桿下地工程，但為避免影響假日車輛流度，周五下午至周日晚均維持2車道。

台1線枋山楓港至枋寮北上路段，匯集台東台9線、墾丁台26線北返車流，過去大假日多會塞車，最近疫情趨緩，台東有熱氣球嘉年華活動，墾丁水上活動興盛，暑假旅遊潮上周達到高峰，楓港北上段10日下午3時開始塞車，警方祭出調撥車道因應，但直到晚上10時才緩解，從墾丁至枋寮水底寮平時約1小時，當天要2小時，網路上一片罵聲，有人指是沿路施工造成，抱怨「道路因施工縮減， 不塞才怪。

枋寮警方說，當天北上車流量達3.2萬輛次，墾丁高達1.9萬輛次，相當於今年最高峰的228連假及清明連假北返數量，每小時北返車流逾2000餘輛次，是塞車主因； 因應暑假的旅遊車流，屏鵝公路種樹百里提升計畫的電桿下地工程，公路局同意台1線436至445公里交通瓶頸的北上路段，避開暑假施工，僅453公里處300公尺長路段在施工，因車流至此會減速，協調公路局在假日維持原2個車道。

公路總局第3區養護工程處說，453公里處300公尺長路段的電桿下化工程，有其急迫性，因工程占用1車道，特別調撥南下1個車道因應，為避免車流至此會減速，要求包商只能在平日施工，周五下午至周日晚均維持正常的2車道；國旅補助15日起開跑，台1線枋寮水底寮預估南下車潮在周六上午8時至15時、北上車潮在周日中午12時至晚上8時達最高峰，建議用路人避開上開時段出發。