迎接悠遊國旅獨家加碼 住高雄旅宿最高補助1500元

為振興疫情後產業觀光，交通部觀光局預計7月15日起推出「悠遊國旅」，自由行旅客平日入住旅宿可折抵800元。高市觀光局指出，高雄加碼推出「周間補到千、周五又補五」住房優惠，平日最高可獲得1500元補助，周五更領先全台補助每房500元，搶攻國旅市場。

「悠遊國旅」計畫包含自由行旅客、旅行社、遊樂園等優惠方案。觀光局指出，自由行旅客平日（周日至周四）入住合法旅宿折抵800元，若入住星級旅館、好客民宿等，旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼500元優惠，最高可享1300元補助。

觀光局長周玲妏指出，7月15日至8月31日，暑假期間推出「周間補到千、周五又補五」住房加碼，只要這個期間來高雄，周日至周四入住「安心旅宿」、「動物友善空間認證」、「無障礙設施」等合法旅宿，除享有中央補助額度外，市府每房再加碼補助200元，讓民眾最高可獲1500元補助。