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迎接悠遊國旅獨家加碼 住高雄旅宿最高補助1500元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼補助。圖／高市觀光局提供
高雄市推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼補助。圖／高市觀光局提供

為振興疫情後產業觀光，交通部觀光局預計7月15日起推出「悠遊國旅」，自由行旅客平日入住旅宿可折抵800元。高市觀光局指出，高雄加碼推出「周間補到千、周五又補五」住房優惠，平日最高可獲得1500元補助，周五更領先全台補助每房500元，搶攻國旅市場。

「悠遊國旅」計畫包含自由行旅客、旅行社、遊樂園等優惠方案。觀光局指出，自由行旅客平日（周日至周四）入住合法旅宿折抵800元，若入住星級旅館、好客民宿等，旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼500元優惠，最高可享1300元補助。

觀光局長周玲妏指出，7月15日至8月31日，暑假期間推出「周間補到千、周五又補五」住房加碼，只要這個期間來高雄，周日至周四入住「安心旅宿」、「動物友善空間認證」、「無障礙設施」等合法旅宿，除享有中央補助額度外，市府每房再加碼補助200元，讓民眾最高可獲1500元補助。

周玲妏透露，大S老公、國民姐夫具俊曄（DJ KOO）具俊曄在24年前曾來過高雄，將參加「高雄旗津啤酒嘉年華」7月16日開幕活動，直至8月13日止，連續5個周六晚上在旗津海灘舉辦不同主題歡樂Party，另外觀光局還有加碼優惠旗津旅遊團客，每團（30人以上）補助車資3000元。

高雄市推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼補助。圖／高市觀光局提供
高雄市推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼補助。圖／高市觀光局提供
高雄市推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼補助。圖／高市觀光局提供
高雄市推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼補助。圖／高市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節7月9日開幕。圖／高市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節7月9日開幕。圖／高市觀光局提供

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