萬丹泥火山難發展觀光 關鍵點「噴發地點時間難捉摸」

屏東萬丹泥火山6月底再噴發，當地居民叫苦不迭直呼：「擱來啊！」但也有民眾專程從中北部驅車南下一睹奇景。還人開車搶搬高黏度的泥塊，自嘲：「這就是強國都在搶的稀土！」連皇源聖殿也裝了泥漿水稱為發財水，令人稱奇。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維說，縣府4年前就委託學者進行可行性評估，但泥火山噴發時間不確定，近幾年噴發位置雖多在皇源聖殿周邊，但也不甚穩定，在此情形下，很難匡列一個特定範圍開發觀光。不過若地方有開發需求，縣府也不排除再評估。

萬丹灣內村長陳玉意說，「地方不奢求開發觀光，能把泥漿清完就阿彌陀佛！」今年4月噴發，因有萬丹鄉公所、水利會協助，花了數十萬元清到6月中才清完，詎料清完才一周又噴了，皇源聖殿西邊還有大片農田也堆積泥塊，早點清完才是正辦。

屏東大學總務長陳永森說，惡地地形並不多見，就地質演化來看，是有必要保護的地質景觀。全台已有高雄等多個縣市規畫地質公園，也因其特殊性而來。不過萬丹泥火山噴發時間、地點都不穩定，即使是在噴發時期，民眾也可能看一下就走，與墾丁國家公園的出火特別景觀不太一樣，現階段較難規畫觀光。