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影／你爽我艱苦！萬丹泥火山噴發 遊客做泥浴不知清泥苦

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
萬丹鄉泥火山再噴發，還有人趁機在溫度較低處做起手部泥浴。記者劉學聖／攝影
萬丹鄉泥火山再噴發，還有人趁機在溫度較低處做起手部泥浴。記者劉學聖／攝影

屏東縣萬丹泥火山今天再噴發，到中午為止，泉源聖殿外牆角的泥漿越噴越高，最高逾1公尺。今天悶熱高溫，萬丹近中午時氣溫一度飆到33度，但有不少民眾趕往觀賞自然奇景，還有人趁機在溫度較低處做起手部泥浴，讓地方鄉親看了大搖頭，直呼「泥漿很難清，真的是爽到你艱苦到我！」

泥火山上一次噴發是今年4月8日，再上一次則是2021年10月14日。萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，泥火山噴發時間不定，一年噴發1到2次，去年噴發2次，間隔都約半年，但今年已噴2次，間隔僅2個多月。

此次2個爆漿點，一個在田裡已被點燃熄滅，另一個則在泉源聖殿外牆角。早上8點多剛噴發時量不大，但到中午越噴越高。有些民眾來觀賞自然奇景，還趁機做起手部泥浴，讓陳玉意看了直搖頭說，「擱來啊！擱來啊！」上次噴的泥漿才剛清完，新的又來了，光想就頭痛。

泥火山再噴發，有些民眾趕往觀賞自然奇景，小朋友還開心比Ya留影。記者劉學聖／攝影
泥火山再噴發，有些民眾趕往觀賞自然奇景，小朋友還開心比Ya留影。記者劉學聖／攝影
萬丹鄉泥火山今天再噴發，泉源聖殿外牆角的泥漿越噴越高。記者劉學聖／攝影
萬丹鄉泥火山今天再噴發，泉源聖殿外牆角的泥漿越噴越高。記者劉學聖／攝影

萬丹 泥火山 奇景

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