影／你爽我艱苦！萬丹泥火山噴發 遊客做泥浴不知清泥苦

屏東縣萬丹鄉泥火山今天再噴發，到中午為止，泉源聖殿外牆角的泥漿越噴越高，最高逾1公尺。今天悶熱高溫，萬丹近中午時氣溫一度飆到33度，但有不少民眾趕往觀賞自然奇景，還有人趁機在溫度較低處做起手部泥浴，讓地方鄉親看了大搖頭，直呼「泥漿很難清，真的是爽到你艱苦到我！」

泥火山上一次噴發是今年4月8日，再上一次則是2021年10月14日。萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，泥火山噴發時間不定，一年噴發1到2次，去年噴發2次，間隔都約半年，但今年已噴2次，間隔僅2個多月。