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哭哭！壽山展望最佳控制點 軍方蛇籠阻絕禁止民眾闖入

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
通往壽山南側控制點的山徑，已被軍方設蛇籠阻絕，並設告示牌，提醒山友不要闖入。記者張議晨／攝影
通往壽山南側控制點的山徑，已被軍方設蛇籠阻絕，並設告示牌，提醒山友不要闖入。記者張議晨／攝影

高雄壽山南側由市府設立的控制點，可鳥瞰高雄市港風景，是壽山熱門的景點之一；但最近通往控制點的路徑被軍方設立鐵絲網阻絕，有山友看到鐵絲網及告示牌只能扼腕；對此，國家自然公園管理處說，控制點位於軍管區內，應是軍方重設阻絕，避免山友闖入。

壽山海拔355公尺，被列名「小百岳」之一，因緊鄰高雄市區，是高雄市民、外縣市山友熱愛到訪的郊山之一；其中由市府設立的控制點，位於壽山南側，從好漢亭旁小路往上，步行約5分鐘就能抵達。

控制點視野遼闊，可以俯瞰南高雄、高雄港全景，若天氣好，還能有機會遠眺北大武山，是山友口耳相傳的秘境點之一，假日登山客絡繹不絕。

最近有外地山友以為控制點是高雄開放景點，但上山後才發現通往三角點的路徑已被軍方設立鐵絲蛇籠阻隔，不再讓山友進入，山友遲疑，「控制點不是景點嗎？」「怎麼進不去」，由於阻絕有鋒利鐵片，只能扼腕回頭。

記者實地走訪，循好漢亭路徑往控制點方向前進，距離控制點約10公尺位置，已有蛇籠阻斷去路，另設置告示牌，提醒民眾闖入恐涉要塞堡壘地帶法。

對此，國家自然公園管理處人員證實，控制點視野好，雖然熱門，但位置確實位於軍管區內，為了避免民眾再進入，才會設置鐵絲蛇籠阻絕，壽山面積約1100公頃，其中600公頃屬於軍事管制區，剩餘面積才屬國家自然公園範圍。

自管處表示，控制點、三角點用於測繪，一般都選在制高點，壽山有一半是要塞，視野好的地方自然是軍事要地，除非軍管區範圍重新公告，縮小面積，不然山友攀越鐵絲網闖入，即會觸犯要塞堡壘地帶法。

通往壽山南側控制點的山徑，已被軍方設蛇籠阻絕，避免山友闖入。記者張議晨／攝影
通往壽山南側控制點的山徑，已被軍方設蛇籠阻絕，避免山友闖入。記者張議晨／攝影
壽山南側的控制點，視野遼闊，可以俯瞰整個南高雄及高雄港區，但位於軍管區內，軍方已經設蛇籠阻絕。本報資料照片
壽山南側的控制點，視野遼闊，可以俯瞰整個南高雄及高雄港區，但位於軍管區內，軍方已經設蛇籠阻絕。本報資料照片

山友 高雄市

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