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史上最低價！高雄交通月票紓困價 520元搭到飽

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
疫情期間為鼓勵民眾多多利用大眾運輸工具，高市推出超優惠MeNGo交通月票520元紓困優惠方案。圖／取自MeNGo官網
疫情期間為鼓勵民眾多多利用大眾運輸工具，高市推出超優惠MeNGo交通月票520元紓困優惠方案。圖／取自MeNGo官網

今年本土疫情衝擊下，台灣各行各業皆受影響，大眾運輸運量受創嚴重，高雄本周推出MeNGo交通月票520元紓困優惠方案，民眾持卡可無限次搭乘捷運公車、輕軌、渡輪等。月票原本1250元，7月底前僅需520元，等於打了4折左右。

高捷今年5月日均運量7萬2738人次，與無疫情時期日均運量18萬人次相比，運量慘澹。高市公車今年4月運量289萬人次，較去年同期減少23%。

高雄過好日粉絲專頁稱，這是高雄推出史上最優惠大眾運輸月票，如以左營-三多商圈一卡通優惠價26元，來回52元票價計算，10天就回本，剩下都是淨賺。陳姓國中生說，暑假快到了，可利用捷運、公共腳踏車趴趴走，「這價錢真的超優惠，已經有不少朋友加購。」

MeNGo無限暢遊月票原價為1499元，學生原價1299元，特價後一般月票也需1250元、學生月票為1099元。為了鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，高市推出紓困優惠方案，從本周起起至7月31日，購買無限暢遊月票只要520元。持卡可無限搭乘捷運、輕軌、公車，另享YouBike前30分鐘免費和4趟渡輪免費的票價。

高市為全台第一個推出MaaS交通服務城市，MeNGo服務整合捷運、輕軌、公車、渡輪、公共行車、共享電動機車及轉乘捷運停車場等運具。MeNGo計畫今年也獲 APEC ESCI 2022智慧運輸（Smart Transport）類別銀牌。另在今年與日本小田急電鐵株式會社、日本全日空航空公司簽訂合作備忘錄，為後疫情時代台日觀光預作準備。

捷運 公車 疫情

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