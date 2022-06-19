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影／看到光了！遊客回流 墾丁小琉球7月訂房超搶手

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
墾丁大街周六晚上出現不少遊客，初估逾3千人次，民宿業者說，7月假日訂房約8至9成。圖／讀者提供
墾丁大街周六晚上出現不少遊客，初估逾3千人次，民宿業者說，7月假日訂房約8至9成。圖／讀者提供

遊客回流了！屏東縣知名景區墾丁小琉球，這周末湧進不少遊客，讓業者驚喜，屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，6月下旬到7月訂房回溫，目前假日訂房已有8至9成，有些遊客想包棟還不太容易找到，「被疫情轟炸快兩年，總算看到一點光」。

屏東縣政府上周五指出，屏東疫情升溫緩慢，導致高原期拖得較長，下降同樣也會緩步降溫，目前仍處高原期，預估6月下旬起將逐步緩降。不過這周末墾丁及小琉球都已嗅到疫情緩解的味道，東港渡船碼頭往小琉球航班出現久違的排隊人龍，墾丁大街周六晚上初估也有3千遊客。

林淑敏指出，這周末墾丁遊客不少，人潮車潮增加很多，6月下旬到7月平日訂房約3至4成，假日也有8至9成，有些遊客就是想包棟，還不太容易找到。

墾丁旅遊在陸客開放時達到極盛，當時得兩個月前預訂才有房，林淑敏說，經歷新冠疫情，一切都得打掉重練，不能再跟以前比，疫後時期旅客慢慢回流，已經很不錯，似乎有看到一點光了。

小琉球這周遊客也回流，旅遊業者陳博正說， 7月假日訂房已快全滿，平日訂房也逼近6成，「不少遊客原訂4、5月出遊，因為疫情爆發往後延，現在全擠到7月」，雖然7月29日進入農曆7月，傳統習俗認為不宜到海邊戲水，但現在連8月也有人訂。

東琉線船運公司5月中因疫情緊繃陸續減班，藍白航運明天起推出「疫情暑期歡樂版」班表，跟疫情版班表相比，平日東港琉球往返各增加1航班，周六及周日往返各加開2航班。其他船運公司表示，近期人潮確實變多，會機動調整班表。

小琉球這周末遊客不少，東港及小琉球碼頭出現久違的人龍。圖／陳博正提供
小琉球這周末遊客不少，東港及小琉球碼頭出現久違的人龍。圖／陳博正提供

小琉球 墾丁 訂房 車潮 民宿

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