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影／阿娘喂！ 金門辦首場賽車 「廖老大」現身粉絲瘋狂

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣賽車教父廖老大與漂亮車模合影，他還特別介紹說，這不是他女兒，是他兒子廖洋的女友。記者蔡家蓁／攝影
台灣賽車教父廖老大與漂亮車模合影，他還特別介紹說，這不是他女兒，是他兒子廖洋的女友。記者蔡家蓁／攝影

「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」即將於明天起一連舉辦兩天，有台灣賽車教父之稱的「廖老大（廖志賢）」也率領車隊與家人提前抵金，所到之處都吸引粉絲爭相簽名拍照。

廖老大說，金門的民眾很熱情，他覺得金門有很多地方適合辦賽車，建議主辦單位可以將觀光與賽車活動做結合。

金門近日刮起「阿娘喂」旋風。原來是賽車名人廖老大來金門，廖老大說，他的D2車隊，此次共有6輛車來金門參賽，團隊來了25人，他說，雖然比賽只有2天，帶他帶著家人的團隊總共來了6天，比賽兼觀光，大家都很開心。

廖老大說，先前就曾經小三通多次往返金門，但都是來去匆匆，這次是因為辦比賽，才會留下來玩。金門很好，還保留純樸的氣息，且很多道路，周邊都沒有住宅，很適合當賽道。

廖老大5月才在澎湖辦賽車，他表示，受到疫情的影響，很多地方的觀光都受到重創，他建議地方政府可以將賽車結合地方觀光。這已經是一種趨勢，可以帶動觀光發展，預計年底，澎湖的觀光淡季，他還會再過去辦賽車大賽。

他也以澳門為例，提到澳門除了賭場，最吸引人的，就是每年的世界性賽車大賽，全世界車隊到此比賽，也讓不少愛好者專程前往觀賽，每年創造當地30幾億的消費力與附加價值，所以澳門政府也很重視，甚至封街賽都辦很大。

廖老大說，來了3天，在金門友人劉時榮的介紹下，也陸續品嚐了「蚵仔煎」等道地美食，參觀了金酒公司與找尋風獅爺，特產更是從麵線到貢糖、高粱酒全部都買齊。

劉時榮也說，廖老大為人超親切，所到之處都有不少粉絲索取簽名跟要求，他都來者不拒，這次感覺就是來金門交朋友的。

這場「金門封路計時賽」是金門首次賽車大賽，同時也是台灣賽車史上第一次在金門舉辦，除了有廖老大的D2車隊外，還有台灣老牌車隊 T.M.S.全德車隊、網紅漫遊者 WandereR等參賽，參賽車手菁英匯集，估計屆時的觀眾與粉絲估計會有近千人到場，熱鬧可期。

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「金門站富豪觀光旅遊盃」將於明起一連舉辦兩天，有台灣賽車教父之稱的「廖老大」（左）也率領車隊與家人提前抵金，並與粉絲劉時榮相見歡。記者蔡家蓁／攝影
「金門站富豪觀光旅遊盃」將於明起一連舉辦兩天，有台灣賽車教父之稱的「廖老大」（左）也率領車隊與家人提前抵金，並與粉絲劉時榮相見歡。記者蔡家蓁／攝影
廖老大的D2車隊，此次共有6輛車來金門參賽，昨天已進駐會場后湖海濱公園。記者蔡家蓁／攝影
廖老大的D2車隊，此次共有6輛車來金門參賽，昨天已進駐會場后湖海濱公園。記者蔡家蓁／攝影
不少金門的粉絲特別趕到會場追星，跟廖老大（左二）一起合影，並高喊「阿娘喂」。記者蔡家蓁／攝影
不少金門的粉絲特別趕到會場追星，跟廖老大（左二）一起合影，並高喊「阿娘喂」。記者蔡家蓁／攝影
台灣賽車教父廖老大表示，「賽車不等於飆車」，金門的馬路很筆直，周邊住宅不多，很適合當賽車車道。記者蔡家蓁／攝影
台灣賽車教父廖老大表示，「賽車不等於飆車」，金門的馬路很筆直，周邊住宅不多，很適合當賽車車道。記者蔡家蓁／攝影

金門 廖老大 澳門

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