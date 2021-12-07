聽新聞
test
0:00 / 0:00
南橫梅山天池段通行限令 開放日民眾須下午3點下山
台20線南橫公路梅山至天池路段，今年8月間因連日豪雨侵襲造成路坍橋斷，沿線明霸克露橋、梅蘭明隧道受損，經公路總局修復，暫搭便橋供民眾通行，不過，高雄市警局今天發布限令，每周二、周四暫停開放，其餘開放日，用路人須在下午3點以前下山。
高雄市警交通大隊今天表示，台20線「臨105線」南橫公路梅山口至天池段，因8月間連日豪雨侵襲，實施預警性封閉，經公路總局第三養護工程處搶修後，暫時搭建便道供民眾通行，警方考慮疫情趨緩及民眾生活與觀光需求，12月1日起，開放南橫梅山口至天池段供民眾通行，但每周二、四暫停開放，其餘開放日上午8點至下午1點，准許民眾通行上山，但下午3點以前，必須全部數下山，確保用路人安全。
高雄市警局表示，南橫梅山口至天池部分道路狹窄，停車空間有限，警方將依據車流及停車場容量，在熱門景點沿線、重要路口，派員設置截流管制點，管制民眾上山。
高雄警方自今天起，對山區易肇事路口，將不定時編排交通稽查勤務，包括旗山、美濃、六龜、桃源等地區，以及台20線、台28線、台29線等道路，加強取締超速、闖紅燈、酒駕及改裝車輛等重大違規，防制交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言