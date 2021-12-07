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南橫梅山天池段通行限令 開放日民眾須下午3點下山

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市警方今天對台20線南橫公路梅山至天池路段，發布通行限令。記者林保光／翻攝
高雄市警方今天對台20線南橫公路梅山至天池路段，發布通行限令。記者林保光／翻攝

台20線南橫公路梅山至天池路段，今年8月間因連日豪雨侵襲造成路坍橋斷，沿線明霸克露橋、梅蘭明隧道受損，經公路總局修復，暫搭便橋供民眾通行，不過，高雄市警局今天發布限令，每周二、周四暫停開放，其餘開放日，用路人須在下午3點以前下山。

高雄市警交通大隊今天表示，台20線「臨105線」南橫公路梅山口至天池段，因8月間連日豪雨侵襲，實施預警性封閉，經公路總局第三養護工程處搶修後，暫時搭建便道供民眾通行，警方考慮疫情趨緩及民眾生活與觀光需求，12月1日起，開放南橫梅山口至天池段供民眾通行，但每周二、四暫停開放，其餘開放日上午8點至下午1點，准許民眾通行上山，但下午3點以前，必須全部數下山，確保用路人安全。

高雄市警局表示，南橫梅山口至天池部分道路狹窄，停車空間有限，警方將依據車流及停車場容量，在熱門景點沿線、重要路口，派員設置截流管制點，管制民眾上山。

高雄警方自今天起，對山區易肇事路口，將不定時編排交通稽查勤務，包括旗山、美濃、六龜、桃源等地區，以及台20線、台28線、台29線等道路，加強取締超速、闖紅燈、酒駕及改裝車輛等重大違規，防制交通事故。

高雄市警方今天對南橫公路發布通行限令，並在易肇事路口，不定時編排交通稽查勤務。記者林保光／翻攝
高雄市警方今天對南橫公路發布通行限令，並在易肇事路口，不定時編排交通稽查勤務。記者林保光／翻攝

南橫 高雄市

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