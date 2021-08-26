曾經的台灣風景區「佳樂水」 因疫情變敗家公共造產

由前總統蔣經國命名的屏東縣滿州鄉佳樂水風景區，在70至80年曾是紅極一時的「台灣風景區一哥」，更締造鄉立公共造產的「金雞母」傳奇，後因軟硬體建設未更新，加上墾丁竄起逐漸沒落，近3年連年虧損，今年上半年因疫情收入慘澹，鄉代會日前通過公所提案先墊付員工下半年薪資472萬元，公所規畫年底前轉型委外經營，若民間無意接手，考慮結束營業。

濱臨太平洋的佳樂水風景區，鬼斧神工礁岩地形，搭配一旁海天一色美景，早年被譽為「台灣最美海景」，吸引遊客慕名造訪，是許多四、五年級生的共同回憶；1976年開園後，1987創下年入園80萬人的驚人紀錄，一度是鄉公所公共造產的「金雞母」，鄰近的墾丁崛起後開始下滑，政府開放陸客來台觀光後稍回溫，但陸客急凍和國旅衰退又下滑，去年因疫情衝擊創下12.7萬人的新低紀錄，連3年虧損。

佳樂水公共造產去年決算虧損127萬元，今年上半年警戒二級期間遊客數急降，5月中旬警戒三級封園，26名的員工薪資發放都成問題；鄉代會日前通過公所提案先墊付員工下半年薪資472萬元，鄉公所計畫年底前轉型委外經營，鄉長余增春說，釋出招商訊息後，已有多家來詢問，有把握轉虧為盈，年底若能招商順利，會要求廠商優先雇用原有員工，若無人接手，最壞打算是結束營業。