那年在墾丁公園美麗回憶 林管處邀你分享當年的悸動

由日治時代熱帶植物植育場延續迄今的屏東墾丁國家森林遊樂區，早年是台灣的必遊景點，今年邁入第53個年頭，林務局屏東林區管理處特別舉辦「墾森風采─找尋青春美好舊光景」網路分享活動，邀民眾回憶當年在墾森的美麗心情故事；防疫期間，不妨翻出塵封許久的老照片，分享曾在墾森發生過的趣事，探索不同年代的墾森風貌，並回顧曾經感動的美好時光。

墾丁森林遊樂區在日據時代有系統地經營，當初以學術研究為主的熱帶植物園，林務局已開發的遊樂區佔地廣達76公頃，有完善的步道設施和遊客中心，分2個遊覽區及17處遊覽據點，有1200多種熱帶植物；景觀中以銀葉板根、石筍寶穴、觀海台、垂榕谷、一線天等景觀較著稱。

俗稱「墾丁公園」的墾丁森林遊樂區，在出國旅行尚未普及的70年代，來屏東墾丁就像到異國旅遊，可以感受南方的熱帶風情，無論校園戶外教學、畢業旅行、度蜜月、家庭旅遊都必來，早期曾是台灣每年百萬人次的旅遊景點，近幾年仍維持每月上萬遊客入園水準。