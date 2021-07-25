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疫情警戒降級解封 澄清湖入園時間延長到6點
疫情警戒將降至二級解封，自來水公司第七區管理處表示，澄清湖風景區將維持有條件開放，實聯制、戴口罩入園、木棧道維持關閉、解說服務及環教活動暫停等，人車入園總量管制從4成放寬至5成，入園時間從上午6點開放至下午6點。
七區處表示，配合中央疫情警戒自7月27日至8月9日降級，遊客可單向從澄清湖風景區大門口進出，後門只出不進，入園須保持室外1公尺社交安全距離，遊客中心、蔣公行館澂清樓、戶外泡茶、烤肉區暫停開放，風景區內餐飲場所內用原則遵照衛福部餐飲指引辦理。
七區處表示，澄清湖風景區周一休園，開放晨運時間為上午4點至6點、一般時間上午6點至下午6點，遊客最晚須於晚間9點出園，車輛停放數達5成管制人車進入，待人潮舒緩再開放，後續也將視中央疫情指揮中心發布政策滾動調整開放情形。
七區處觀光課表示，澄清湖園區正值鳳頭蒼鷹築巢、繁花盛開季節，微解封首日吸引500多名鳥友入園拍攝，至今每日至少都有2000人到訪。
澄清湖風景區自1960年起正式開放，湖區總面積約375公頃，位於大高雄都會區心臟地帶，多公車可抵達、交通便利，鄰近多所大學，以梅隴春曉、曲橋釣月、柳岸觀蓮等「澄清八景」聞名，曾被譽為「台灣第一風景區」，開放至今吸引百萬人次到訪，今年配合三級警戒，首度封園近2個月。
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