綠園道月底全面完工 彩繪上妝為城市景觀加分

高雄鐵路地下化後，騰出沿線全長達15.37公里，橫跨5個行政區、8處通勤車站的綠園道工程本月底將全線完工，副市長林欽榮說，沿線住家「後院變門面」，園道兩側老舊建築物正進行「綠園道建物彩妝行動計畫」，有如醫美手法，透過牆面創意彩繪，以策展概念，在沿線規畫29個主題畫作，預計在年底前陸續完成，讓綠園道變成藝術長廊。

林欽榮說，隨著中博高架橋消失於高雄地平面，許多市民已感受到高雄歷經鐵路地下化蛻變的城市新貌。

隨著綠園道各段工程陸續完工，林欽榮表示，許多市民已對沿線景觀改變相當有感，接下來還有一波視覺改造計畫，市府以都發局為主政機關聯合各區公所攜手推動園道兩側老舊建築物「綠園道建物彩妝行動計畫」，目前已有4幅彩繪作品完成，設計者楊惟竹、藝術家林熺俊等人都投入，以城市設計規畫角度，檢視彩繪作品成效，期望彩妝行動可為園道景觀帶來畫龍點睛效果。

鄰近鐵路園道旁的高雄中學，正在興建第7棟校舍工程，林欽榮指出，高雄中學新建的第7棟校舍外觀設計延續校內舊有建築典雅、優美的紅色磚牆特色，立面採用紅色系小面磚，運用在校園建築外觀的是深具歷史意涵的「紅樓」建築語彙。

林表示，該棟建築目前結構體施工已完成，預計明年農曆年前完工。雄中與綠園道比鄰，可眺望綠園道景觀美景，揮別過去舊鐵道南來北往火車的紛擾，擁抱寬闊嶄新的園道綠廊，新建校舍完工後，將提供師生嶄新的教學空間及優質學習環境。

鐵路地下化後騰出的綠園道空間，成為城市景觀翻新契機，林欽榮細數著，沿線涵蓋果貿國宅社區、中都磚窯場、民族國宅社區、鳳山車站等舊部落，常民生活經年累月所凝聚的生活風貌，經由園道工程串接起的高雄巨蛋商圈，象徵著高雄蛋黃區內最為摩登的時尚地標，也跨步連結台鐵左營站，保留島式月台此一富含鐵道意象的文資於其間，以鐵路綠園道為軸線，透過自行車路網與人行步道系統等雙重路網，建構市民生活休憩取向的綠色廊帶。