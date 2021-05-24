把機密當秘境？山友批網路公開柴山軍事管制GPS座標

高雄一名48歲鄭姓男子日前帶著8歲的兒子到高雄北柴山少男峰登山，過程中不慎迷路，疑似誤闖軍是管制區，經警消救援，順利下山。有山友質疑，是否為窺山區秘境所致，也有山友撻伐網友將軍事管制區座標於網路公開，讓更多人擅闖。壽山國家自然公園管理處呼籲，登山前應做好事前準備，勿擅闖秘境造成危險。

據了解，鄭男帶著兒子22日中午前往高雄北柴山少男峰登山，過程中不慎迷路，傍晚由警消在海洋美景附近小徑尋獲兩人，所幸兩人意識清楚未受傷。

有山友質疑，兩人疑似為窺探柴山秘境才導致迷路。也有山友指出，去年受疫情影響，國內旅遊大爆發，便有網友將柴山軍事管制區的位置，視為登山秘境，以「柴山探秘GPS」為題在網上公布，引起部分山友反彈。

資深山友表示，壽山國家自然公園步道有部分區域與部分軍事管制區重疊，且居高望遠風景漂亮，還有多處日軍二戰時期的軍事碉堡，但該處能俯視左營軍港，同時也屬軍方山訓的區域，若民眾擅闖軍事管制區恐有違法疑慮。

資深山友還說，雖然無法認定民眾是否為故意或不慎誤闖，但壽山國家自然公園步道，並未明確標示或畫分軍事管制區，且網友將軍事管制區的GPS座標於網路公開，供其他山友前往，此舉恐怕讓軍事管制區被看光光。

壽山國家自然公園管理處副處長洪啟源表示，民眾登山應做好事前準備，且官網上有清楚標示步道位置，登山時，也因遵循標示與明顯主要幹道行走，避免輕易嘗試岔路，或前往安全設施不足的區域。