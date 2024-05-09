快訊

國1北向機場系統出口小客車追撞吊車 接國2東向匝道管制封閉

這感覺母湯！德德粉嫩濃妝網驚「有黃子佼的錯覺」：差點嚇到退追

存健康賺好康！嘉義市政府祭百萬獎金 鼓勵銀髮族動起來

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局上午舉辦「攏來運動愛+1」活動宣傳。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局上午舉辦「攏來運動愛+1」活動宣傳。圖／嘉市府提供

嘉市衛生局上午舉辦「攏來運動愛+1」活動宣傳，副市長林瑞彥宣布百萬運動好康計畫，包括數位運動存摺集點換獎金、尋找握力達人、增肌減脂競賽、科技運動會、尋寶健走等；社會處加碼公布銀髮健身優惠券補助方案，鼓勵市民持續運動拿百萬獎金，帶動全市運動風氣。

衛生局延續去年「樂活健身銀肌勵」運動集點兌換禮券，鼓勵長者運動，今年集點場域增為60處，參加運動課程掃瞄身分證條碼自動集點，存入「個人數位運動存摺」，1節運動課累計1點，每周最多累計4點，每點價值5元，滿百元兌換百元禮券，最高兌換500元禮券。未兌換點數累計隔年繼續使用。

今年舉辦「尋找握力達人」比賽，總獎金10萬2000元，65歲以上市民參加整合性健康篩檢，在6家篩檢醫院完成健檢、迷你營養評估表、口腔健康問卷及手握力量測，檢測結果男性大於等於28公斤、女性大於等於18公斤，符合參賽條件，依年齡及性別分成10組，每組錄取前40名，共400個名額。

邁入第4年「增肌減脂競賽」鼓勵職場員工10人以上組隊、揪團運動，挑戰增肌減脂。競賽分團體組、個人組、持續參加組、代謝症候群組，共100個獎勵名額，總獎金19萬9000元等值禮券。即日起報名。

社會處加碼，長者至社會處、長青園及橘世代生涯發展中心領取銀髮健身優惠券，持券至衛生局設立銀髮健身俱樂部及特約健身房使用，每張面額200元，每人限領4張，共計4100張，送完為止。

國民運動中心經理鄭勝元說，不管幾歲只要開始運動就有成效。

林瑞彥說，世衛組織調查影響死亡率四大危險因子：抽菸、喝酒、不健康飲食、活動量不足。運動讓身體柔軟度更好，減少慢性病罹癌風險，嘉市規律運動人口約40%，全國排名前三，但對健康城市仍不足，醫學研究指出，肌肉質量40歲以後流失，每10年減少8%，70歲以後每10年減少15%，肌力因長期缺乏活動減少20％。推廣肌力訓練，嘉市設置6處銀髮健身俱樂部、租賃10組「好十肌」運動科技設備、推廣13里社區肌力訓練、媒合8家健身房，舉辦科技運動會。

衛生局YouTube頻道有肌力操-彈力球篇、毛巾操篇、水啞鈴篇、彈力繩訓練篇及指導篇、動態暖身6集影片，民眾可上網觀看練習。運動資訊可參考衛生局網頁或電洽（05）2338066分機518劉小姐、社會處（05）2254321分機153陳先生。

嘉市衛生局上午舉辦「攏來運動愛+1」活動宣傳，副市長林瑞彥宣布百萬運動好康計畫。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局上午舉辦「攏來運動愛+1」活動宣傳，副市長林瑞彥宣布百萬運動好康計畫。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局上午舉辦「攏來運動愛+1」活動宣傳，副市長林瑞彥宣布百萬運動好康計畫。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局上午舉辦「攏來運動愛+1」活動宣傳，副市長林瑞彥宣布百萬運動好康計畫。圖／嘉市府提供

健身房 嘉義 衛生局 運動

延伸閱讀

暖化促登革熱病媒蚊北漂 北回歸線防疫最前線嘉市5招堵擴散

嘉市婦人剛下車遭撞拋飛不治 肇逃男12萬元交保

淡水第17處銀髮先修班開課 打造樂齡優質社區

一把火燒出私設太陽能板管理問題 嘉市議員要求訂法規補漏洞

相關新聞

天坑事件頻傳民眾擔心發生在家旁 南市府以透地雷達展開檢測

台南市近幾年天坑事件頻傳，民眾都很擔心住處旁或是騎車時碰到，水利局表示，最近已發包將以透地雷達檢測有老舊箱涵的道路，包含...

烏山頭水庫環教園區 通過環境部認證

環境部9日召開環境教育認證審查會，認證通過「烏山頭水庫環境教育園區」為環境教育設施場所。

嘉義季節限定美景黃金雨、遷粉蝶報到迎母親節

周日母親節，每年5、6月阿勃勒花期，嘉義市自由路、博愛路栽種阿勃勒「金黃大道」花朵隨雨飄落，有如「黃金雨」，蘭潭後山也迎...

南市府送舊鞋衣服到非洲啟動 需志工幫赤貧地區居民與孩子

台南市政府與舊鞋救命國際基督關懷協會將在5月31日至6月2日，於安平區安億停車場舉辦今年南部第一場大型募集活動，市府購買...

偉大母愛！單親媽媽獨力照顧植物人女兒27年如一日

台南市楠西區邱小妹在1歲多時因疾病呈植物人狀態，小小身軀因常年臥床四肢萎縮，27年過去了，但她的身形看起來仍像幼兒，單親...

地震頻繁強化公共建築耐震能力 嘉義市世賢圖書館下周閉館補強優化

0403花蓮強震至今餘震逾千次，氣象署示警位處梅山斷層帶嘉義，留意地震周期，嘉市府鼓勵老舊建物屋主申請耐震評估，並檢視公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。