存健康賺好康！嘉義市政府祭百萬獎金 鼓勵銀髮族動起來

嘉市衛生局上午舉辦「攏來運動愛+1」活動宣傳，副市長林瑞彥宣布百萬運動好康計畫，包括數位運動存摺集點換獎金、尋找握力達人、增肌減脂競賽、科技運動會、尋寶健走等；社會處加碼公布銀髮健身優惠券補助方案，鼓勵市民持續運動拿百萬獎金，帶動全市運動風氣。

衛生局延續去年「樂活健身銀肌勵」運動集點兌換禮券，鼓勵長者運動，今年集點場域增為60處，參加運動課程掃瞄身分證條碼自動集點，存入「個人數位運動存摺」，1節運動課累計1點，每周最多累計4點，每點價值5元，滿百元兌換百元禮券，最高兌換500元禮券。未兌換點數累計隔年繼續使用。

今年舉辦「尋找握力達人」比賽，總獎金10萬2000元，65歲以上市民參加整合性健康篩檢，在6家篩檢醫院完成健檢、迷你營養評估表、口腔健康問卷及手握力量測，檢測結果男性大於等於28公斤、女性大於等於18公斤，符合參賽條件，依年齡及性別分成10組，每組錄取前40名，共400個名額。

邁入第4年「增肌減脂競賽」鼓勵職場員工10人以上組隊、揪團運動，挑戰增肌減脂。競賽分團體組、個人組、持續參加組、代謝症候群組，共100個獎勵名額，總獎金19萬9000元等值禮券。即日起報名。

社會處加碼，長者至社會處、長青園及橘世代生涯發展中心領取銀髮健身優惠券，持券至衛生局設立銀髮健身俱樂部及特約健身房使用，每張面額200元，每人限領4張，共計4100張，送完為止。

國民運動中心經理鄭勝元說，不管幾歲只要開始運動就有成效。

林瑞彥說，世衛組織調查影響死亡率四大危險因子：抽菸、喝酒、不健康飲食、活動量不足。運動讓身體柔軟度更好，減少慢性病罹癌風險，嘉市規律運動人口約40%，全國排名前三，但對健康城市仍不足，醫學研究指出，肌肉質量40歲以後流失，每10年減少8%，70歲以後每10年減少15%，肌力因長期缺乏活動減少20％。推廣肌力訓練，嘉市設置6處銀髮健身俱樂部、租賃10組「好十肌」運動科技設備、推廣13里社區肌力訓練、媒合8家健身房，舉辦科技運動會。

衛生局YouTube頻道有肌力操-彈力球篇、毛巾操篇、水啞鈴篇、彈力繩訓練篇及指導篇、動態暖身6集影片，民眾可上網觀看練習。運動資訊可參考衛生局網頁或電洽（05）2338066分機518劉小姐、社會處（05）2254321分機153陳先生。