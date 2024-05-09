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天坑事件頻傳民眾擔心發生在家旁 南市府以透地雷達展開檢測

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市近幾年發生多起天坑事件，引起民眾擔憂，水利局已完成透地雷達檢測招標，6月間將對有老舊箱涵的道路檢測，防患未然。記者鄭惠仁／攝影
台南市近幾年發生多起天坑事件，引起民眾擔憂，水利局已完成透地雷達檢測招標，6月間將對有老舊箱涵的道路檢測，防患未然。記者鄭惠仁／攝影

台南市近幾年天坑事件頻傳，民眾都很擔心住處旁或是騎車時碰到，水利局表示，最近已發包將以透地雷達檢測有老舊箱涵的道路，包含南區、安平、新營等地區，另4年編列1.6億經費，經檢測發現有側溝、連通管、箱涵漏水，就立即修復改善，下月起展開檢測。

對於大樓工地施工所引起的地基掏空，形成天坑事件，市府建議包商應做好地下水監測，連續壁等深度應夠深，以防掏空情形發生。

市議員盧崑福指近幾年南區、安平區、中西區等部分道路都發生天坑事件，車子陷入坑洞中，幸好都沒有人受傷，卻讓民眾憂心，何時會發生在自己住處附近，更擔心自己騎車或開車經過會遇上，發生不可預測危險。目前安平區一棟棟大樓在興建，興建過程中也都會抽水，有了之前大樓施工的天坑事件教訓，民眾也都希望市府能盡起責任，防止天坑事件發生。

水利局長邱忠川表示，今年已編列經費針對南市老舊箱涵道路，將以透地雷達做檢測，找出道路下會漏水的孔洞，包含側溝、連通管、箱涵等，目前已完成招標，經費300萬元，未來視需要可再增加經費；另今年起4年共編列1.6億維修及整建費用，當檢測發現地下管線有漏水，立即找出原因並做處理，防範未然。

邱忠川說，檢討之前的事件，除了有些天坑是因為箱涵頂部鏽蝕造成，也有是連通管漏水引起，預計6月就會展開檢測，提早發現問題並處理，以免危及交通安全及造成人民生命財產損失。

邱忠川表示，蓋大樓要抽水，幾起旁側道路路基掏空形成天坑事件，有些是裡面抽水，但外面沒抽水，造成外面的水一直進來，進而造成砂湧，以致外面地基掏空，出現天坑；經檢討原因，大部分與連續壁挖得不夠深有關。因此，大樓施工除了要做好地下水監測，也要部段巡查連續壁、鋼板樁等施作是否按造設計來執行，才不會造成鄰損問題。

天坑 掏空 漏水

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