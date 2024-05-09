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偉大母愛！單親媽媽獨力照顧植物人女兒27年如一日

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
單親的邱媽媽（左）獨顧臥床女兒27年，創世基金會台南院在母親節前夕獻上祝福。圖／創世基金會提供
單親的邱媽媽（左）獨顧臥床女兒27年，創世基金會台南院在母親節前夕獻上祝福。圖／創世基金會提供

台南市楠西區邱小妹在1歲多時因疾病呈植物人狀態，小小身軀因常年臥床四肢萎縮，27年過去了，但她的身形看起來仍像幼兒，單親的邱媽媽一手包辦女兒的大小事，24小時陪伴總是將女兒的需求放在第一位，從未喊苦，母親節前夕，創世基金會台南院為邱媽媽獻上祝福。

創世基金會台南院昨天到邱媽媽楠西家中，送上明新囍餅提供的母親節蛋糕與永生花禮，替不能言語的女兒表達祝福邱媽媽母親節快樂，也感謝之情。邱媽媽感動又開心，看著女兒的眼神充滿溫情，她說：「從她1歲多開始，我就是這樣貼身24小時地陪伴在她身邊。」

邱媽媽回憶過去的艱辛，對當年因無法承受變故而離開母女的丈夫早已釋懷，不願理會鄰里的閒言閒語，她樂觀又開朗地說：「我都告訴自己不要傷心、不要抱怨，雖然我碰到了困難，但卻有了更多溫暖的人來到幫助我們。」

創世每次前來探望，邱媽媽總是娓娓道出屬於母女倆的生命故事，母女之間獨特的眼神默契，盡在不言中。我們也在邱媽媽身上看見一個平凡的母親，卻能給出不凡、堅定的母愛。

創世表示，每個植物人都有自己的生命故事，創世基金會有幸在他們的生命旅程中，陪伴他們走過。用護理專業守護、以溫暖與愛伴其餘生。創世基金會現正籌畫第18家清寒植物人安養院-花蓮院。花蓮地區目前有1061名植物人及重度失能者，為了紓解這些家庭的困境，籌建清寒植物人安養院，新建第18家–花蓮分院，預計服務90床，落實「在地安養」，邀請大家助植物人回鄉安養，讓愛洄來。愛心專線：(06)260-1655 溫柔小組。

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