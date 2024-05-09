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雲林崙背周末洋香瓜節 免費品嘗
洋香瓜被歸類為高級水果，近年新品種「卡蜜拉」受到市場消費者歡迎，甚至要排隊搶購，雲林縣崙背鄉就盛產洋香瓜，農民看中卡蜜拉需求大，紛紛投入洋香瓜栽培，今年全鄉種植面積比去年增加20公頃，鄉公所為此後天舉辦洋香瓜節，讓民眾免費大啖洋香瓜。
崙背鄉去年洋香瓜種植面積約110公頃，今年成長到130公頃，鄉公所農業課長詹健宗說，洋香瓜品種多，但崙背有近5分之1面積種卡蜜拉品種。
果農李思豪5年前投入洋香瓜溫室栽培，他說，卡蜜拉後熟時間短、甜度高，口感又爽脆，吸引消費者搶購，甚至要排隊等農民生產，4月底到6月底是產季，目前批發市場行情每公斤約150元，1顆單價平均在4、500元，甚至更高。
崙背鄉長李泓儀等人昨宣傳洋香瓜節，11日上午7時至12時在崙背第3公園舉行，當天有親子路跑及闖關活動、洋香瓜文創零錢包DIY、摸彩，還能免費試吃；李泓儀說，當季洋香瓜多汁好吃、甜度可高達18度，堪稱食用需搭配礦泉水。縣議員洪如萍當場試吃，也直呼「好甜」。當天鄉內多處牧場，也將贊助鮮乳、乳製品供路跑民眾試飲。活動詳情可洽崙背鄉公所網站。
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