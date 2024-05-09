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阿里山林鐵7月通車 設導覽解說隊

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
林業署阿里山林鐵及文資處籌組導覽解說隊，遴選16名導覽解說員，提供沿線鐵道歷史、林業文化等導覽服務。圖／林鐵及文資處提供
林業署阿里山林鐵及文資處籌組導覽解說隊，遴選16名導覽解說員，提供沿線鐵道歷史、林業文化等導覽服務。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路將在7月1日全線通車，林業署阿里山林鐵及文資處籌組導覽解說隊，經3階段培訓及考核，遴選16名解說員，最資深有15年導覽解說經驗；其中生態觀察家暨攝影師的解說員蘇家弘說，希望將林鐵的故事告訴更多人，未來導覽時還會辦有獎徵答。

林鐵及文資處表示，林鐵是國家重要百年文化資產，除了修復百年蒸機、新購車廂，修繕車站設施設備，也重啟導覽解說員培訓計畫，配合全線通車，讓解說服務全面升級，而要成為解說團隊一員，須具備林鐵文史背景知識，也要能掌握當地氣候、沿線環境，並通過筆試、口試及實地演練嚴格考核；解說團隊有公開收費標準與申請管理制度，可提前14天預約。

16名導覽解說員包括王森林、伍于堯、李銘鐘、李繡如、郭秀芳、郭惠禎、陳碧月、陳榮森、陳重光、許源東、許瑞益、黃良日、蔡輝煌、蔡尚志、蔡月嬌、蘇家弘。

李銘鐘經常到各個機構擔任志工，他說，嘉市文化中心附近有1處阿里山貯木池，是承載他兒時快樂回憶的地方，此次義不容辭報名解說員，邊做邊學感到充實；蘇家弘說，阿里山林鐵沿途車站、隧道都充滿故事，希望將這些故事告訴更多人，導覽時將準備有獎徵答，贈送自己拍攝藍腹鷴等自然生物的明信片。

文化資產 林業署 阿里山

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