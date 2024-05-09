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曾文南化聯通管 拚5月20日試通水

聯合報／ 記者莊曜聰謝進盛／台南報導
準總統賴清德（右）昨天到台南烏山頭水庫參加八田與一技師追思紀念會，還抱起八田家族的後代。記者劉學聖／攝影
準總統賴清德（右）昨天到台南烏山頭水庫參加八田與一技師追思紀念會，還抱起八田家族的後代。記者劉學聖／攝影

投入127億元、全長25公里的曾文南化聯通管昨天進行充水測試，預計20日能試通水，曾文、南化水庫將能互相調度，蔡英文總統昨視察，表示相信將發揮重要功能；另，準總統賴清德昨到烏山頭水庫參加八田與一技師逝世82周年追思紀念會，指出台、日友誼因烏山頭水庫串聯一點一滴，他上任後台日關係會更縝密。

曾文南化聯通管從曾文發電廠起，沿著曾庫公路、南市市道174線、台3線等既有道路埋設輸水管，加上銜接南化淨水場部分，全長約27.33公里，曾文水庫透過聯通管南送南化淨水場，也能送水到高屏堰供水至高雄；而甲仙堰引水蓄存於南化水庫，多餘水量可北送蓄存烏山頭水庫，日調度量達80萬公噸，嘉義、台南、高雄區域供水更穩定。

蔡英文視察說，上周曾文南化聯通管已接通管線，昨充水後也邁向試通水的目標，這項工程供應灌溉、民生、工業用水更具有彈性，且愈來愈多先進科技業考慮在南部設立據點，水供應無虞，是下階段國家建設重要因素。

大約300多人參加八田與一追思紀念會，八田與一的孫子八田修一夫妻等家屬都出席；賴清德表示，懷著感恩的心情出席，八田與一開山挖土建造烏山頭水庫及嘉南大圳，烏山頭更拉近台日之間的情誼，而現今烏山頭的水送到南科、永康地區，供給民生用水以及工業用水，「換句話說，現在全世界最先進的半導體製程3奈米，使用的就是烏山頭水庫的水」。

八田與一 南化水庫 曾文水庫 烏山頭水庫 蔡英文 賴清德

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