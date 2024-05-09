南市里活動中心 成政治角力場？

台南頻傳里或社區的活動中心成了政治角力場。多名市議員昨質詢指出，部分活動中心因里內選舉恩怨而沒妥善運用，也導致無法開辦關懷據點或里民開會等；有議員舉例東區有里長申請辦課程不給做關懷據點，實際根本未用，要求民政局加強管理，也加速推動一里一活動中心的目標；民政局指出，會請區公所加強協調。

台南東區的里活動中心多數使用率很高，1年租金總收入達430萬元，例如德光里、關聖里及裕聖里每年租金收入都有8、90萬元，除了關懷據點外，有開設瑜伽課、攝影班或辦喜宴，還有羽球場等，相當搶手。

市議員蔡筱薇質詢說，東區某活動中心原本1周有2天是關懷據點的時間，里長突然表示有課程要上、要求公所不可提供給據點，後續有里民去查看，竟有1天「空蕩蕩」不見人使用、另1天播放影片但只有里長1人在場，根本占用，曾聽聞有里長原本兼社區理事長，後來沒有連任里長，卻仍占活動中心讓現任里長無法用，類似的選舉恩怨不少。

議員王家貞也說，選舉恩怨不該波及里民權益，台南類似事件不只1、2件，不可以落選人把持者活動中心，市府應盤點並和社區商量如何處理。

東區區長黃炳元說，議員反映的事情經協調已解決，該時段原本就是關懷據點使用，不能硬排課程進去，要保障原有的使用單位，否則就會亂掉了，原則是要回歸全民使用。

民政局長姜淋煌也說，活動中心是全體市民的，可以委託里長、里幹事或人民團體管理，但是區公所有權利收回及介入，有爭議就由區公所協調，社會、民政和政風單位會不定時稽查使用情況，不容許有無故占用的情形。

許多議員也關切市長黃偉哲「一里一活動中心」的政見何時達成？民政局回應，全市37區共649里，目前還有新營、永康等16區33里無活動中心，主要是土地取得問題，未來會朝向與停車場、長照、托育中心或相關公共設施共同興建。