南市里活動中心成政治角力場？關懷據點遭趕走 里長稱「有課要上」卻沒使用

台南市議會上午進行民政局業務報告及質詢，多名議員均提到里活動中心成了政治角力場，因選舉恩怨發生占用活動中心，導致關懷據點或開會無法舉辦等，但實勘發現根本未使用，議員要求民政局加強管理，不要因選舉恩怨波及里民權益；民政局說主管機關是區公所，不僅要積極活化里活動中心使用率，也要求加強管理及巡查，避免不當占用。

市議員蔡筱薇表示，東區某活動中心原本一周2天是關懷據點的時間，但里長突然表示有課程要上，要求公所不可提供給據點使用，但現場查看有1天是「空蕩蕩」並未看到有人，另1天是播放影片但只有里長1人，並無其他人在場。活動中心不是給某人使用，民政局要有監督的責任，沒有使用為何要占用？

議員王家貞也說，選舉恩怨不該波及里民權益，但民政局有重視嗎？台南類似事件不只1、2件，有無盤點和社區商量如何處理？希望不要再聽到民眾陳情沒有地方開會或打預防針，把活動中心空間公平還給公眾，維護民眾使用的權益。

東區區長黃炳元說，議員反映的事情經協調已經解決，是看實際使用狀況，該時段原本就是關懷據點使用，不能硬排課程進去，要保障原有的使用單位，否則就會亂掉了，牽涉到政治很敏感，可能因選舉結果不同就會產生問題，但原則就是要回歸全民使用。

民政局長姜淋煌也說，活動中心是全體市民的，可委託里長、里幹事或人民團體管理，但區公所有權利收回及介入，有爭議就由區公所協調，社會、民政和政風會不定時稽查使用情況，不容許有無故占用。

多名議員也關切市長黃偉哲「1里1活動中心」的政見何時達成？民政局說，全市37區共649里，目前還有新營、永康等16區33里還沒有活動中心，主要是土地取得問題，未來會朝向與停車場、長照或托育中心或相關公共設施共同興建，達到區里都有活動中心的目標。