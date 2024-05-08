快訊

520就職後赴立院國情報告？ 賴清德4字回應

下班注意！新北忠孝橋4車追撞「車頭毀損」 往三重車流回堵1公里

以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

南市里活動中心成政治角力場？關懷據點遭趕走 里長稱「有課要上」卻沒使用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇在議會民政局業務質詢時，指因選舉恩怨影響到活動中心使用，有東區里長以里活動中心有辦課程，拒絕做為關懷據點，但實勘發現根本未使用。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員蔡筱薇在議會民政局業務質詢時，指因選舉恩怨影響到活動中心使用，有東區里長以里活動中心有辦課程，拒絕做為關懷據點，但實勘發現根本未使用。記者吳淑玲／翻攝

台南市議會上午進行民政局業務報告及質詢，多名議員均提到里活動中心成了政治角力場，因選舉恩怨發生占用活動中心，導致關懷據點或開會無法舉辦等，但實勘發現根本未使用，議員要求民政局加強管理，不要因選舉恩怨波及里民權益；民政局說主管機關是區公所，不僅要積極活化里活動中心使用率，也要求加強管理及巡查，避免不當占用。

市議員蔡筱薇表示，東區某活動中心原本一周2天是關懷據點的時間，但里長突然表示有課程要上，要求公所不可提供給據點使用，但現場查看有1天是「空蕩蕩」並未看到有人，另1天是播放影片但只有里長1人，並無其他人在場。活動中心不是給某人使用，民政局要有監督的責任，沒有使用為何要占用？

議員王家貞也說，選舉恩怨不該波及里民權益，但民政局有重視嗎？台南類似事件不只1、2件，有無盤點和社區商量如何處理？希望不要再聽到民眾陳情沒有地方開會或打預防針，把活動中心空間公平還給公眾，維護民眾使用的權益。

東區區長黃炳元說，議員反映的事情經協調已經解決，是看實際使用狀況，該時段原本就是關懷據點使用，不能硬排課程進去，要保障原有的使用單位，否則就會亂掉了，牽涉到政治很敏感，可能因選舉結果不同就會產生問題，但原則就是要回歸全民使用。

民政局長姜淋煌也說，活動中心是全體市民的，可委託里長、里幹事或人民團體管理，但區公所有權利收回及介入，有爭議就由區公所協調，社會、民政和政風會不定時稽查使用情況，不容許有無故占用。

多名議員也關切市長黃偉哲「1里1活動中心」的政見何時達成？民政局說，全市37區共649里，目前還有新營、永康等16區33里還沒有活動中心，主要是土地取得問題，未來會朝向與停車場、長照或托育中心或相關公共設施共同興建，達到區里都有活動中心的目標。

台南 議員

延伸閱讀

里長到底可不可以組團赴大陸玩？台南府會吵「制定規範」

慶祝母親節 貢寮守望相助協會邀長者辦桌吃好料

藥酒行騙接二連三 「喝了就不用洗腎」老翁險被騙28萬

台南幫派高調辦春酒 議員要求警方成立「掃黑專責隊」

相關新聞

南市里活動中心成政治角力場？關懷據點遭趕走 里長稱「有課要上」卻沒使用

台南市議會上午進行民政局業務報告及質詢，多名議員均提到里活動中心成了政治角力場，因選舉恩怨發生占用活動中心，導致關懷據點...

台南4月底停電...波及20場告別式「喪家跳腳」 殯葬所：增備用電力

台南市南區25日上午7時39分發生近5000戶大停電，台南市立殯儀館4大禮廳全部停擺，直到近1小時後才恢復電力，共有20...

無形文資六房媽正駕香爐破損修復完成 今依古禮復爐

雲林六房媽祖沒有固定廟宇，每年過爐由36個聚落輪值奉祀，經文化部登錄為無形文化資產，長年供奉的正駕香爐為造冊列管的重要文...

六房媽正駕香爐歷經半年修復 古禮復爐延續文化價值

中華民國六房媽會表示，正駕香爐為造冊列管的重要保存文物，但年久失修導致破損，去年決採古物修整方式修復，歷經半年修整完成，...

電價漲違規用電增加 雲林去年追償1100萬電費、今年又逮17件

近年電價調漲，竊電案件頻傳，台電雲林區營業處去年查獲40餘件違規用電案，追償1100多萬元電費，今年迄今已查獲17件，多...

跨年晚會預算增 年輕人卻跑外縣市…嘉市議員促活動轉型

嘉義市政府跨年晚會預算2019年226萬元，逐步增到去年600萬元，議員王浩上午質詢，2019年跨年晚會吸引3至5萬人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。