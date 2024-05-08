快訊

南方澳大橋斷裂釀6死一審判決出爐 4人過失致死、2公務員無罪

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

南市推動人本交通 再增300餘處路口安全設施

中央社／ 台南8日電

台南市政府112年提出「百大路口安全行動」專案全數達標，交通局今天表示，採循序、穩健方式逐步提升人行環境，今年也規劃再提升300多處路口的行人友善安全設施。

依交通局今天數據，民國112年提出「百大路口安全行動」專案，共完成行人專用時相100處、行人號誌綠燈早開300處等，全面提升行人穿越路口安全，另外繪設標線型人行道30處、行人庇護島19處、行穿線退縮39處等多項友善行人設施。

總計台南市有1368處行人專用號誌、140處行人專用時相、330處行人時相早開號誌、50處標線型人行道、44處行人庇護島、116處行穿線退縮。

交通局長王銘德說，去年5月中旬啟動的改善專案如期如質完成，交通局盤點今年迄今重點工作項目，包含至少完成新設行人號誌80處、行人專用時相50處、行人號誌綠燈早開150處、標線型人行道15處、特色行人穿越道線5處、行人庇護島10處、行穿線退縮10處等目標。

另外，中央113年度推出「永續提升人行安全計畫」，王銘德表示，補助重點包括實質提升人行空間環境，包含工務局、教育局、交通局及公所等相關局處將提案爭取中央補助，並由交通局透過交通專業協助規劃，善用中央資源及整合局處量能加速改善台南市道路環境。

人行道 台南 行人

延伸閱讀

南市搶頭香！1.25公噸鳳梨搭機銷紐 每顆零售價近500元台幣

公設保留地不能建設、稅照繳 地主有大怨氣…南市50公頃解編

秀朗大橋鋪面更新 5月10日至6月23日機車及行人須改道

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

相關新聞

公設保留地不能建設、稅照繳 地主有大怨氣…南市50公頃解編

台南不少公共設施保留地不開發也不徵收，地主要繳地價稅還不能建設，地方多有怨言，市府辦理全市39處公設保留地專案通盤檢討，...

六房媽正駕香爐歷經半年修復 古禮復爐延續文化價值

中華民國六房媽會表示，正駕香爐為造冊列管的重要保存文物，但年久失修導致破損，去年決採古物修整方式修復，歷經半年修整完成，...

電價漲違規用電增加 雲林去年追償1100萬電費、今年又逮17件

近年電價調漲，竊電案件頻傳，台電雲林區營業處去年查獲40餘件違規用電案，追償1100多萬元電費，今年迄今已查獲17件，多...

跨年晚會預算增 年輕人卻跑外縣市…嘉市議員促活動轉型

嘉義市政府跨年晚會預算2019年226萬元，逐步增到去年600萬元，議員王浩上午質詢，2019年跨年晚會吸引3至5萬人次...

大火燒出「私裝」太陽能板公安問題 嘉市議員籲提升管理

嘉義市吳鳳南路一處巷弄住家後方貨櫃屋倉庫屋頂太陽能板，上月18日疑過熱造成火警，太陽能板未申請，議員陳家平昨天質詢環保局...

阿里山林鐵成立導覽解說隊 為旅遊服務再加分

阿里山林鐵將於7月1日全線通車，阿里山林鐵及文資處近日成立導覽解說隊，遴選16名導覽解說員，提供沿線鐵道歷史、林業文化等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。