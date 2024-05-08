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日本金澤市副市長訪台南 盼延續情誼交流

中央社／ 台南8日電

日本金澤市副市長新保博之今天拜會台南市政府，由台南市副市長趙卿惠接待。新保博之表示，期盼台南市、金澤市如家人般相互關懷，情誼交流持續到下個世代。

台南市政府發布新聞稿指出，新保博之今天率團拜會，也將前往烏山頭水庫參加八田與一追思紀念會。嘉南大圳及烏山頭水庫建造設計者八田與一出身金澤市，台南、金澤因而結緣，八田與一紀念園區啟用後，除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，金澤市每年派人出席追思會。

趙卿惠表示，她去年12月曾率台南市美術館訪問團參加金澤工藝博覽會，南美館6月也將舉辦「台南╳金澤雙城論壇-工藝與藝術的碰撞」，邀請曾任金澤21世紀美術館長秋元雄史等日本工藝家、學者、藝術家交流，期待彼此深化往來。

新保博之則說，珍惜金澤市和台南市如同家人般相互關懷，希望這份情誼、交流延續到下個世代。新保博之同時對4月花蓮強震受災戶表達關心，也感謝台南市對能登半島大地震的捐款。

台南 日本

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