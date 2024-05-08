阿里山林鐵成立導覽解說隊 為旅遊服務再加分

阿里山林鐵將於7月1日全線通車，阿里山林鐵及文資處近日成立導覽解說隊，遴選16名導覽解說員，提供沿線鐵道歷史、林業文化等導覽服務，為旅遊服務再加分。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，林鐵是國家重要百年文化資產，不僅珍貴更深受國內外遊客喜愛，為服務遊客特別籌組導覽解說隊。

阿里山林鐵及文資處說，成為阿里山林鐵導覽解說團隊成員並不容易，必須為林鐵及文資處志工，具備對林鐵的知識與沿線環境的掌握外，尚需通過多元課程培訓、筆試、口試及實地演練三階段的嚴格考核。

阿里山林鐵及文資處表示，16名導覽解說員經驗豐富，最長服務年資達15年，解說風格溫暖親切、生動活潑、互動性強，過往服務期間就已獲得許多遊客喜愛。

林鐵導覽解說員邱慶德告訴中央社記者，當解說員不僅要瞭解林鐵各站的歷史，對林鐵經過路途的風土人情都要清楚，鐵道兩側農田種植什麼作物、水果也要介紹。

阿里山林鐵及文資處指出，旅行業者、旅遊團體申請解說員服務，只要在遊程14天前來電預約即可安排。