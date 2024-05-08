飆車噪音擾眠 嘉市加強熱區執法

嘉義市人口密集、車多，鬧區部分路段深夜常有改裝汽機車呼嘯擾民，市府啟動取締噪音的固定式聲音照相科技執法近半年，有議員昨質詢說，1至3月裁罰19輛，平均每周只告發1.5輛，成效不佳，要求環保局、警察局雷霆執法。對此，環保局回應，有5部移動式聲音照相會在噪音熱區加強執法。

市議員王浩說，嘉市飆車改裝族橫行，1年前定期會質詢要向深夜飆車改裝族宣戰，市民臉書社群反映「馬路淪為飆車場」、「半夜三點炸街，睡覺被嚇醒」、「每天晚上11、12點都會聽到催來催去」，市民心聲代表長期困擾，還有人快被吵得罹憂鬱症。

王浩也說，以中興路與八德路口、四維路、高鐵大道、友愛路與自由路交會路段、世賢路三和四段、興業西路、興達路、德明路與德安路口、博愛路一、二段、永安街與西門街口、南京路與新民路口等深夜噪音嚴重，而各縣市對紛紛提出「靜城專案」，盼環保局、警察局提出遏阻夜間噪音策略、具體作法。

環保局長李佳禾說，與警方每月4次聯合執勤，固定式聲音照相科技執法去年底至3月，共查6899輛車，裁罰132件，會滾動式檢討執法。