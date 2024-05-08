聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南哈赫拿爾森林公園6月開放 民代促維護安全

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南區哈赫拿爾森林預計5月完工、6月開放，市議員要求做好安全措施也守護生態。圖／南市水利局提供
台南市南區哈赫拿爾森林預計5月完工、6月開放，市議員要求做好安全措施也守護生態。圖／南市水利局提供

台南市南區體育公園旁哈赫拿爾森林公園將在6月開放，議員昨質詢要求做好燈光照明、生態安全等警示標示，並反映通訊不佳，可能會影響緊急求助，以及要求下游日新溪整治須一併做好綠化，營造水岸環境。

水利局表示，會和警方通盤檢討，做好安全措施與生態維護。

哈赫拿爾森林位於竹溪下游竹溪橋與金湯橋間，為市區沒開發的森林帶，繼竹溪第1期整治及景觀改善完成後，市府爭取到1.4億元進行水岸環境營造，經2年施工將在下月完工，市民都很期待能早日開放。

市議員林美燕、林依婷、朱正軒、沈震東、周嘉韋等人質詢都關心何時開放，以及要求做好各項安全措施，並關心接續的日新溪整治，希望能早日動工，讓日新溪脫離惡臭的罵名，並能在沿岸做好綠美化。

林美燕指出，民眾反映哈赫拿爾森林收訊不佳，擔心未來開放後，若有緊急事件，不利聯絡，另此區強調自然生態，仍保有多數林木，既然是小森林樣態，就應該加強安全性，包含燈光要亮，以及有監視器及警示標示。

水利局長邱忠川回應，哈赫拿爾森林會在6月開放，並針對安全問題與市警局做通盤檢討，確保遊客和生態免受破壞。

另外，竹溪第3、4期水環境計畫，評估經費4.53億元，將整合日新溪整治計畫，提報水利署及國土署爭取經費。

邱忠川也說，鹽埕汙水分區已完成1萬7300戶汙水接管，規畫在南區永成路3段及中華西路1段間、日新溪兩側做汙水截流，降低日新溪的汙水流入量，預計明年動工。

水利局 監視器 議員

延伸閱讀

台南抽沙養灘救海岸 環團：也要預防人民陷於危險

台南哈赫拿爾森林6月開放 議員：收訊差恐影響緊急求助

台南試辦取消內側車道禁行機車 塗銷不同調騎士被嚇到

桃園汙水新接管冠全國 非都住戶要自費接管？市府說明

相關新聞

台南海岸退縮嚴重 議員轟市府消極養灘

台南海岸退縮嚴重，從七股潟湖到二仁溪口都明顯後退，多名議員昨質詢說，包括二仁溪口沙洲退後數百公尺，市府要有更積極防護辦法...

台南哈赫拿爾森林公園6月開放 民代促維護安全

台南市南區體育公園旁哈赫拿爾森林公園將在6月開放，議員昨質詢要求做好燈光照明、生態安全等警示標示，並反映通訊不佳，可能會...

飆車噪音擾眠 嘉市加強熱區執法

嘉義市人口密集、車多，鬧區部分路段深夜常有改裝汽機車呼嘯擾民，市府啟動取締噪音的固定式聲音照相科技執法近半年，有議員昨質...

住水庫旁卻打井取水 嘉義大埔鄉民盼改善

嘉義縣長翁章梁昨天到大埔鄉參加基層座談會，有鄉民代表反映大埔鄉取水口在龍蛟溪，取水後只有加氯、沒過濾，現缺水乾枯期則改在...

台南抽沙養灘救海岸 環團：也要預防人民陷於危險

台南海岸退縮嚴重，從七股潟湖到二仁溪口都明顯後退，市議員今要求市府有更積極防護辦法，水利局表示，今年持續投入1200萬元...

台南推「迷你國土計畫」 引導鄉村區因地制宜發展

台南市政府推動鄉村地區各項軟硬體建設，提出「迷你國土計畫」，盼使發展政策更因地制宜，台南市長黃偉哲今天在市政會議指示跨局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。