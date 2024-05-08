台南哈赫拿爾森林公園6月開放 民代促維護安全

台南市南區體育公園旁哈赫拿爾森林公園將在6月開放，議員昨質詢要求做好燈光照明、生態安全等警示標示，並反映通訊不佳，可能會影響緊急求助，以及要求下游日新溪整治須一併做好綠化，營造水岸環境。

水利局表示，會和警方通盤檢討，做好安全措施與生態維護。

哈赫拿爾森林位於竹溪下游竹溪橋與金湯橋間，為市區沒開發的森林帶，繼竹溪第1期整治及景觀改善完成後，市府爭取到1.4億元進行水岸環境營造，經2年施工將在下月完工，市民都很期待能早日開放。

市議員林美燕、林依婷、朱正軒、沈震東、周嘉韋等人質詢都關心何時開放，以及要求做好各項安全措施，並關心接續的日新溪整治，希望能早日動工，讓日新溪脫離惡臭的罵名，並能在沿岸做好綠美化。

林美燕指出，民眾反映哈赫拿爾森林收訊不佳，擔心未來開放後，若有緊急事件，不利聯絡，另此區強調自然生態，仍保有多數林木，既然是小森林樣態，就應該加強安全性，包含燈光要亮，以及有監視器及警示標示。

水利局長邱忠川回應，哈赫拿爾森林會在6月開放，並針對安全問題與市警局做通盤檢討，確保遊客和生態免受破壞。

另外，竹溪第3、4期水環境計畫，評估經費4.53億元，將整合日新溪整治計畫，提報水利署及國土署爭取經費。

邱忠川也說，鹽埕汙水分區已完成1萬7300戶汙水接管，規畫在南區永成路3段及中華西路1段間、日新溪兩側做汙水截流，降低日新溪的汙水流入量，預計明年動工。