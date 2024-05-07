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控嘉縣議員何子凡誹謗不起訴 立委陳冠廷：研議是否提再議
嘉義縣無黨籍議員何子凡在今年立委選舉前，被控以不實言論影片抹黑民進黨立委候選人陳冠廷涉違反選罷法、誹謗罪嫌；嘉義地檢署偵結，認為言論內容並非全然無據，對可受公評事項評論，予不起訴處分。陳冠廷表示，收到不起訴處分書後，與律師研議是否聲請再議。
不起訴書表示，何子凡擔任無黨籍立委候選人林國慶競選幹部，今年元月7日晚，何在民雄鄉接受網路媒體專訪中涉嫌陳述不實內容誤導選民、貶低同選區候選人陳冠廷人格及社會評價，陳冠廷委請律師對何提告違反選罷法、刑法誹謗罪。
何子凡不否認有接受媒體採訪及陳述內容，他辯稱，之前新聞就有相關報導，也有立委黃國昌以直播提出的指控，這些新聞及指控都表示養豬場超貸情形；期間發生3次違法排放廢水，嘉義縣環保局稽查屬實，也有裁罰紀錄，所陳述內容都是合理懷疑。
檢方調查，多家媒體確於去年7月7日起即曾報導陳冠廷及其父親、前立委陳明文以養豬場貸款1億餘元新聞，且新聞源自黃國昌去年7月6日晚間網路直播內容。養豬場確曾因違反水汙染防治法，經嘉義縣環保局裁罰，因此，何子凡言論所述內容，並非無中生有。
檢方認為，何子凡言論內容乃針對媒體之前所報導，或其他政治人物所提出之議題再進行質疑、評論，陳述內容核屬意見表達，其言語過激或尖酸刻薄，仍屬言論自由一環。內容並非全然無據或出於虛構捏造，對可受公評事項為合理評論，難以此認定有不法犯嫌，予以不起訴處分。
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