用VR回400年前普羅民遮城 台南5G應用Demo展開幕
台南市政府在數發部支持下，今年初在台南文創園區打造首座5G創新文化科技實驗基地，期望透過推動5G科技，創新翻轉台南深厚的傳統文化底蘊，其中，5G文化科技創新應用Demo展將透過VR虛擬實境，帶領民眾重回400年前的普羅民遮城，體驗在地文化與5G科技相融的嶄新風貌。
文化局表示，5G文化科技創新應用DEMO展自即日起至17日止，在台南文創園區展開，並展出6個跨域文化科技新創團隊的5G文化科技應用，包含藝陣虛實共演、AR王船祭、VR台南夜市控等，其中，《VR重回普羅民遮》，讓民眾透過VR虛擬實境眼鏡，重回400年前的普羅民遮城歷史現場。
文化局指出，團隊利用龐大的高解析VR畫面，藉由5G高傳輸、低延遲的優勢，重現400年前普羅民遮城的建築風格、十字大街，以及遠眺台江內海對岸的熱蘭遮堡等景色，讓體驗者充份沉浸、感受荷蘭時期的時空氛圍。
此外，《IR藍曬圖》則以「走進藝術」為核心概念，透過知名實境藝術「梯屋藍曬圖」為藍本，結合AR擴增實景、IR互聯實境技術與5G XR創新科技等，讓民眾彷彿親身進入到藍曬圖3D空間形式，同時與畫面進行互動，增加藝術品的親近性與互動性。
台南市長黃偉哲說，感謝數發部及台南各大學的支持，利用最新科技結合最古老文化，將古都的歷史意義用影像重現給新世代；5G應用Demo展結合產官學資源，整合相關硬體、軟體、內容、服務等上下游產業，更是邁出台南5G文化科技應用落地與深耕發展的第一步。
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