快訊

官方認證！任天堂Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

用VR回400年前普羅民遮城 台南5G應用Demo展開幕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
《VR重回普羅民遮》讓民眾透過VR虛擬實境眼鏡，重回400年前的普羅民遮城歷史現場。圖／南市文化局提供
《VR重回普羅民遮》讓民眾透過VR虛擬實境眼鏡，重回400年前的普羅民遮城歷史現場。圖／南市文化局提供

台南市政府在數發部支持下，今年初在台南文創園區打造首座5G創新文化科技實驗基地，期望透過推動5G科技，創新翻轉台南深厚的傳統文化底蘊，其中，5G文化科技創新應用Demo展將透過VR虛擬實境，帶領民眾重回400年前的普羅民遮城，體驗在地文化與5G科技相融的嶄新風貌。

文化局表示，5G文化科技創新應用DEMO展自即日起至17日止，在台南文創園區展開，並展出6個跨域文化科技新創團隊的5G文化科技應用，包含藝陣虛實共演、AR王船祭、VR台南夜市控等，其中，《VR重回普羅民遮》，讓民眾透過VR虛擬實境眼鏡，重回400年前的普羅民遮城歷史現場。

文化局指出，團隊利用龐大的高解析VR畫面，藉由5G高傳輸、低延遲的優勢，重現400年前普羅民遮城的建築風格、十字大街，以及遠眺台江內海對岸的熱蘭遮堡等景色，讓體驗者充份沉浸、感受荷蘭時期的時空氛圍。

此外，《IR藍曬圖》則以「走進藝術」為核心概念，透過知名實境藝術「梯屋藍曬圖」為藍本，結合AR擴增實景、IR互聯實境技術與5G XR創新科技等，讓民眾彷彿親身進入到藍曬圖3D空間形式，同時與畫面進行互動，增加藝術品的親近性與互動性。

台南市長黃偉哲說，感謝數發部及台南各大學的支持，利用最新科技結合最古老文化，將古都的歷史意義用影像重現給新世代；5G應用Demo展結合產官學資源，整合相關硬體、軟體、內容、服務等上下游產業，更是邁出台南5G文化科技應用落地與深耕發展的第一步。

台南5G文化科技創新應用Demo展透過VR虛擬實境，帶領民眾重回400年前的普羅民遮城，體驗在地文化與5G科技相融的嶄新風貌，台南市長黃偉哲今也親自體驗。圖／南市文化局提供
台南5G文化科技創新應用Demo展透過VR虛擬實境，帶領民眾重回400年前的普羅民遮城，體驗在地文化與5G科技相融的嶄新風貌，台南市長黃偉哲今也親自體驗。圖／南市文化局提供
5G文化科技創新應用DEMO展自即日起至17日止，在台南文創園區開展，展出6個跨域文化科技新創團隊的5G文化科技應用。圖／南市文化局提供
5G文化科技創新應用DEMO展自即日起至17日止，在台南文創園區開展，展出6個跨域文化科技新創團隊的5G文化科技應用。圖／南市文化局提供

團隊 文化局

延伸閱讀

國定古蹟石像生羊首遭破壞竊取 市府擬3D或雕刻複刻裝回

熱門書難借挨批！新北15.6萬人共用一本、千人排電子書

黃牛條款檢舉台中受理41案 95%39件是五月天演唱會

吳欣岱揭「涉#Metoo招標評審」入文化古蹟施壓 北市文化局：不實指控

相關新聞

控嘉縣議員何子凡誹謗不起訴 立委陳冠廷：研議是否提再議

嘉義縣無黨籍議員何子凡在今年立委選舉前，被控以不實言論影片抹黑民進黨立委候選人陳冠廷涉違反選罷法、誹謗罪嫌；嘉義地檢署偵...

鹽中的魚子醬、台灣LV…國宴伴手禮 滿滿台南味

520總統就職國宴將在台南舉辦，南市府也用心準備在地伴手禮，市長黃偉哲今邀伴手禮廠商，舉行開箱記者會，期待專為520國宴...

用VR回400年前普羅民遮城 台南5G應用Demo展開幕

台南市政府在數發部支持下，今年初在台南文創園區打造首座5G創新文化科技實驗基地，期望透過推動5G科技，創新翻轉台南深厚的...

南科特定區「這7區」區段徵收啟動 5月初辦理地上物查估

台南市南科特定區A、B、C、D、E、N及O區的區段徵收案，都市計畫已在去年12月審定完竣，先行區段徵收開發範圍及抵價地比...

一把火燒出私設太陽能板管理問題 嘉市議員要求訂法規補漏洞

嘉義市吳鳳南路一處巷弄住家後方搭建倉庫屋頂太陽能板，上月18日疑過熱造成火警，事後環保局查處，屋主的房子裝設太陽能有與台...

忽晴忽雨受不了 雲林西瓜、芒果、綠竹筍傳災情

今年農曆春節後，氣候不穩定，雲林忽晴忽雨，傳出西瓜、芒果、烏殼綠竹筍等農產品受損，立委劉建國接獲農民陳情，邀集相關單位會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。