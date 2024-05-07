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南科特定區「這7區」區段徵收啟動 5月初辦理地上物查估

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南科特定區A、B、C、D、E、N及O區區段徵收案，預計自5月初辦理地上物查估作業。圖／南市地政局提供
台南市南科特定區A、B、C、D、E、N及O區區段徵收案，預計自5月初辦理地上物查估作業。圖／南市地政局提供

台南南科特定區A、B、C、D、E、N及O區的區段徵收案，都市計畫已在去年12月審定完竣，先行區段徵收開發範圍及抵價地比例於今年2月報請內政部核定，預計自5月6日起將陸續以公文通知辦理地上物查估作業。

南市府指出，南科A、B、C、D、E、N及O區區段徵收開發，將為南科所增加的就業人口帶來優質住、商、產業及公共設施用地，連帶提升善化、新市、安定周邊發展，達成產業活動、居住空間及公共設施等機能均衡之生活圈。

地政局長陳淑美說，該局將於5月起分2梯次委託專業不動產估價師辦理地上物查估作業，請土地所有權人注意，如地上物非屬土地所有權人所有，請協助一併通知使用人或承租人併同到場確認種類、數量，並攜帶地上物查估通知公文所列相關證明文件，有疑義時請逕洽地政局區段徵收科確認，所有查估人員將配帶識別證以供識別。

此案預估於今年第3季完成地上物查估作業，第4季辦理協議價購程序，明年2025年第1季報核區段徵收計畫，陸續於2025年及2026年分別辦理A、B區產專區交地，預計在2029年進行抵價地配地作業；工程部分預計2025年施工，2029年完工。

為配合南科特定區區段徵收開發，地政局於善化公有零售市場2樓特成立「南科開發區專案辦公室」（台南市善化區中山路377號2樓），提供所有權人諮詢服務，歡迎在地民眾就近諮詢。

區段徵收 南科 台南 都市計畫 開發區

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