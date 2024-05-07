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忽晴忽雨受不了 雲林西瓜、芒果、綠竹筍傳災情
今年農曆春節後，氣候不穩定，雲林忽晴忽雨，傳出西瓜、芒果、烏殼綠竹筍等農產品受損，立委劉建國接獲農民陳情，邀集相關單位會勘，希望農糧署盡快認定災損，公告天然災害救助，雲林縣府農業處也啟動農損會勘，協助農民爭取天然災害救助。
縣府農業處副處長蔡耿宇表示，近日天氣一下雨一下晴，農產品或多或少受到影響，其中四湖鄉、台西鄉、東勢鄉的西瓜五月下旬將進入產季，因氣候影響，公所陸續通報有葉面枯萎、裂果情況，初估受影響面積約13公頃，已達到5%災損面積，今天下午將啟動縣府、改良場、農糧署、公所四方會勘。
至於二崙西瓜受損情況，已請公所盡快速報，另外，古坑鄉芒果種植面積約30公頃，公所初步通報受害面積已5.7公頃，損失面積超過5%，本周五將四方會勘。
民進黨立委劉建國表示，今年二三月雨水少，古坑的烏殼綠竹筍減產一半以上、芒果開花率不佳影響結果；三四月則是驟晴驟雨，二崙鄉傳出西瓜出現水傷情形，他已邀請農糧署、台南農改場專家到二崙、古坑會勘災損情形，並要求農糧署盡快認定災損、公告，減少農民損失。
農糧署中區分署副分署長鍾孟佳表示，初步會勘，二崙鄉的西瓜與古坑鄉芒果、烏殼綠竹筍等農產品，確實出現農損情形，會盡快來作認定處理與追蹤，讓農民不致於血本無歸。
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