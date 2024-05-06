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雲林西瓜災損 立委爭取天災救助
雲林近日氣候不穩、時晴時雨，台西等鄉鎮西瓜出現裂果，民進黨立委劉建國接獲民眾陳情，與相關單位會勘，為農民爭取天災救助。農糧署指出，會盡快認定處理與追蹤。
雲林縣農業處副處長蔡耿宇今天告訴中央社記者，台西、四湖等鄉鎮的西瓜，因為時晴時雨出現葉面枯黃、少許裂果情況，影響面積約13公頃，此外古坑鄉的芒果也有災情，影響面積約5.7公頃。
由於災損面積超過5%，雲林縣農業處將啟動會勘、認定災損。
劉建國接到農民陳情，日前邀請農糧署、台南農改場專家到二崙、古坑會勘，農糧署中區分署副分署長鍾孟佳等人到雲林縣二崙鄉、古坑鄉來會勘災損情形。
劉建國表示，今年2、3月雨水少，古坑的烏殼綠竹筍減產一半以上，芒果開花率不佳影響結果；而4月則是大雨驟來，二崙、台西等鄉鎮的西瓜出現水傷。
劉建國指出，連日雨勢造成西瓜出現裂瓜，而古坑芒果樹不開花比例相當高，產量下滑，烏殼綠竹筍遇到乾旱造成延遲性生長，產量減少。他要求農糧署加快認定程序，讓農民早日降低損失。
鍾孟佳說，二崙等鄉鎮的西瓜與古坑芒果、烏殼綠竹筍等確實出現農損情形，會盡快認定處理與追蹤，讓農民不致於血本無歸。
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