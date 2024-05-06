聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南正強安居社會住宅動工 預計2028年完工
台南因沒有社會住宅，一度在大選時引發討論，當時台南市長黃偉哲曾駁斥「與事實完全不符」；近期台南許多社會住宅陸續動工，其中，位於永康區的「正強安居」社會住宅以「南農日式宿舍群」文資為主題，今舉辦開工動土典禮，可提供464戶社宅，預計2028年完工。
國家住都中心表示，「正強安居」社會住宅南側緊鄰歷史建築「原台南農校日式宿舍群」，鄰近南大附中、永康國小等，文教及休憩資源豐富；國家住都中心在台南積極推動社宅，已有12處工程決標，合計6373戶，其中4756戶已進入興建階段，而永康目前有橋北安居、東橋安居及正強安居3案興建中。
台南市長黃偉哲提到，正強安居社會住宅位於正強里，屬於永康蛋黃區，而正強里目前並無里民活動中心，市府將協助部分經費，推動社會住宅結合托嬰中心、里民活動中心、社福中心等公共設施，將提供在地居民友善且實際的敦親睦鄰設施。
「正強安居」社會住宅由國家住都中心興辦推動，藉由都市計畫程序取得社會住宅用地，總工程經費約26億8131萬，面積為9024.58平方公尺，座落南大附中北側區位，基地位於中山南路471巷與正強街交叉口西南側，為2棟建築，地上14層、地下2層建物，可提供464戶社宅；而鄰接道路側皆留設10米以上人行道，打造舒適綠帶與周邊居民共享。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言