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台南正強安居社會住宅動工 預計2028年完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南永康「正強安居」社會住宅今由台南市長黃偉哲、立委林宜瑾及國家住都中心等貴賓一起動工，未來可提供464戶社宅，預計2028年完工。記者萬于甄／攝影
台南永康「正強安居」社會住宅今由台南市長黃偉哲、立委林宜瑾及國家住都中心等貴賓一起動工，未來可提供464戶社宅，預計2028年完工。記者萬于甄／攝影

台南因沒有社會住宅，一度在大選時引發討論，當時台南市長黃偉哲曾駁斥「與事實完全不符」；近期台南許多社會住宅陸續動工，其中，位於永康區的「正強安居」社會住宅以「南農日式宿舍群」文資為主題，今舉辦開工動土典禮，可提供464戶社宅，預計2028年完工。

國家住都中心表示，「正強安居」社會住宅南側緊鄰歷史建築「原台南農校日式宿舍群」，鄰近南大附中、永康國小等，文教及休憩資源豐富；國家住都中心在台南積極推動社宅，已有12處工程決標，合計6373戶，其中4756戶已進入興建階段，而永康目前有橋北安居、東橋安居及正強安居3案興建中。

台南市長黃偉哲提到，正強安居社會住宅位於正強里，屬於永康蛋黃區，而正強里目前並無里民活動中心，市府將協助部分經費，推動社會住宅結合托嬰中心、里民活動中心、社福中心等公共設施，將提供在地居民友善且實際的敦親睦鄰設施。

「正強安居」社會住宅由國家住都中心興辦推動，藉由都市計畫程序取得社會住宅用地，總工程經費約26億8131萬，面積為9024.58平方公尺，座落南大附中北側區位，基地位於中山南路471巷與正強街交叉口西南側，為2棟建築，地上14層、地下2層建物，可提供464戶社宅；而鄰接道路側皆留設10米以上人行道，打造舒適綠帶與周邊居民共享。

國家住都中心在台南積極推動社宅，已有12處工程決標，而永康目前有橋北安居、東橋安居及正強安居等3案興建中。圖為正強安居示意圖。記者萬于甄／攝影
國家住都中心在台南積極推動社宅，已有12處工程決標，而永康目前有橋北安居、東橋安居及正強安居等3案興建中。圖為正強安居示意圖。記者萬于甄／攝影

社宅 社會住宅

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