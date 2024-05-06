台南正強安居社會住宅動工 預計2028年完工

台南因沒有社會住宅，一度在大選時引發討論，當時台南市長黃偉哲曾駁斥「與事實完全不符」；近期台南許多社會住宅陸續動工，其中，位於永康區的「正強安居」社會住宅以「南農日式宿舍群」文資為主題，今舉辦開工動土典禮，可提供464戶社宅，預計2028年完工。

國家住都中心表示，「正強安居」社會住宅南側緊鄰歷史建築「原台南農校日式宿舍群」，鄰近南大附中、永康國小等，文教及休憩資源豐富；國家住都中心在台南積極推動社宅，已有12處工程決標，合計6373戶，其中4756戶已進入興建階段，而永康目前有橋北安居、東橋安居及正強安居3案興建中。

台南市長黃偉哲提到，正強安居社會住宅位於正強里，屬於永康蛋黃區，而正強里目前並無里民活動中心，市府將協助部分經費，推動社會住宅結合托嬰中心、里民活動中心、社福中心等公共設施，將提供在地居民友善且實際的敦親睦鄰設施。