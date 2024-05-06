嘉市西市場改造 4攤位搶先亮相

嘉義市西市場空攤位或出租未營業的不少，市府去年起規畫3年期階段性改造，昨率先亮相米店、花藝店等4個改造完的攤位，市府建設處長田長沛說，今年度改造分為成立數位翻轉基地、優化市場公共指標、特色攤家改造，另有12家攤鋪符合計畫將進駐設立；攤商表示相當期待。

西市場自治會長王榮三說，西市場目前共143個攤位，對於未來規畫，攤商樂見其成，但希望腳步要快，期待立即呈現市府所說的願景到來。

田長沛說，1912年成立的西市場早年賣精品、高檔、特色商品而被稱「好額人市」，已獲市長黃敏惠列入十大旗艦計畫舊城創新生，定位綜合型百貨，今年分為「成立數位翻轉基地」，透過減法設計重新梳理公共區域使用需求，「優化市場公共指標」以易讀、幽默、創新手法創造特有指示系統；「特色攤家改造」用「攤家變專櫃」概念打造全新攤位，提升購物體驗與市場門面。

田長沛也說，目前引進4個攤位改造，包括嘉義幸福米為基底的三光米、老人送餐服務的銀色大門、人造花藝設計、阿蘭澎餅，4家店將是西市場好吃、好買、有意義的縮影，年底以後西市場將變得不一樣。