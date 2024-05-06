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台南龍崎地質公園 提案劃設國保1、2類

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南龍崎區牛埔地質公園及自然保留區，經市府國土計畫審議小組提案劃設為國土計畫保育地區第1、2類，預計6月底前報中央審議。圖／台南社大提供
台南龍崎區牛埔地質公園及自然保留區，經市府國土計畫審議小組提案劃設為國土計畫保育地區第1、2類，預計6月底前報中央審議。圖／台南社大提供

台南龍崎牛埔地質公園及自然保留區已劃設多年，卻因地目仍是工業區，影響公園的推動，環保團體倡議解編工業區，並爭取劃為國土計畫保育地區第1、2類以維護自然環境狀態，市府日前國土計畫審議，預料照此在6月底前報內政部審議，終於有了突破。有議員建議，應更客觀地匡列範圍；市府回應，會視狀況決定。

南市都發局表示，接下來要做的是廢除工廠登記，回到原分區，自然地景部分屬國保2、保留區的部分屬國保1，會趕在6月底前送內政部審議；對於是否會通過，市府持樂觀態度。

原退輔會龍崎彈藥工廠於2021年7月劃為地質公園及自然保留區，面積將近336公頃，不過，地目仍然是工業區，是否區內未來會有其他的開發，存有不確定感，為此，台南社大等非營利組織倡議廢止工業區，改劃設為國保1、2類，只是進度緩慢。

上月間南市府開國土計畫審議會，審議「台南市國土功能分區圖（草案）第9次專案小組會議」，終於提案把龍崎工業區由城鄉發展地區第2類改劃國土保育地區第1、2類，讓環團稍安了心、期許未來送內政部審議通過，明年4月1日發布實施的國土計畫，龍崎牛埔地質公園及自然保留區是國保1、2類用地。

市議員郭鴻儀質疑，這樣的匡列法是「先射箭再畫靶」，認為國土計畫法是上位法，應該更宏觀且客觀匡列，不應只局限在龍崎工廠，否則會讓人誤認是在管理「事件」而不是土地，因為龍崎工廠周遭還有很多更值得保護的地景。都發局回應，地質公園旁的歐欣掩埋場場址為私人地，暫不處理，視後續狀況而定。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，這一提案希望順利通過，讓世界罕有的生態惡地能獲得更好維護；社大研究員晁瑞光說，台南淺山生態豐富、環境優美，在龍崎的龍船觀日亭若無空汙，更可看到中央山脈包含玉山的日出景觀。

內政部 台南 國保

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