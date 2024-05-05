內車道開放機車 標字塗銷不同步

台南市改善機車族路權，開放機車行駛內側車道及路口不強制兩段式左轉，至上月27日全市16條道路試辦，但議員指同一範圍道路禁止機慢車塗銷「不同調」，常可見已塗銷「禁行機慢車」路段，行駛到其他路段又尚未塗銷，機車族因此嚇到。交通局表示，標線、標誌等道路改造工程進行中，未完全刨除前，警方在開放路段不會開單。

議員林美燕表示，雙線道路內線禁止機慢車黃字塗銷不同調，同屬南區的新興路塗銷，但金華路、府前路和健康路保留，同屬中西區的中正路、民生路、公園路塗銷，北門路、民族路、成功路、公園南路保留，有機車族騎車騎到一半，發現路上黃字突然消失，不知道是什麼意思而嚇到，要求提前立牌提醒、加強宣導。

劉姓機車族說，不少內線禁行機慢車字樣未塗掉，騎車時會懷疑到底能不能騎，還是會趕快騎到外線車道，避免被警方開單，或有汽車駕駛錄影檢舉；但市府標線塗銷未完成，導致用路人有疑慮、臨時變換車道，會帶來危險，雖然交通局說還沒塗銷禁行機車字樣前不開罰，還是希望趕快完成。

交通局長王銘德表示，去年起試辦單向二車道開放機車行駛內側車道及不強制機車二段式左轉，迄今已有中正路、府前路等16條路段完成標線、標誌等道路改造工程，在試辦路段路口前後都有立牌告知，可能不夠密集會再改善，預計6月底前完成刨除；未來開放路段禁行機慢車標字不再繪設，相關標線、標誌調整預計今年底全數完成。

交通局說，試辦開放路段發生529件事故，其中機車涉入401件，20件機車左轉事故中，有14件是直接外側切入左轉（俗稱鬼切）造成，顯示不強制機車二段式左轉並未增加交通事故，預計年底原府城6區、永康、仁德及歸仁等待開放的36條路段採一次性全面開放。

議員朱正軒說，後甲圓環開放機車直行不必再繞行，也畫設車道偏移順行的引導標線，但許多駕駛人不熟悉新標線，仍未依照標線行駛，而是按過去習慣直直前進，造成兩車道直行車輛，在圓環路口爭道造成回堵；另外，許多用路人也不知道遇圓形綠燈即可左轉，造成後方左轉車輛回堵。交通局允諾加強宣導。