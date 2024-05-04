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台南金鑽鳳梨100箱贈日本慈善機構 促台日友好

中央社／ 台南4日電

鳳梨產季到，台南市政府、世界華人工商婦女企管協會日本關西分會等贈送100箱台南金鑽鳳梨給日本神戶市等慈善機構，跨國界給予更多關懷及鼓勵，也促進台日友好。

台南市農業局今天發布新聞稿指出，慈善活動由世界華人工商婦女企管協會日本關西分會發起執行，將100箱台南金鑽鳳梨分送至日本東大阪市、岸和田市、大阪府南河內郡、奈良縣、神戶市等地兒童養護中心、高齡者看護中心、兒童食堂等慈善機構。

農業局表示，透過此次慈善活動宣傳台南金鑽鳳梨，不僅讓日本需要幫助的孩子及高齡者品嘗台南美味，更給予心靈支持和鼓勵，為社會弱勢群體帶來更多幫助和關懷。

此外，「第10屆台日交流高峰會in台南」預定7月29日、30日登場，可在綜合文化、觀光、經濟、交通及農業等多元面向，促進台日交流。

台南 日本 鳳梨

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